IBAN ile ödeme alan işletmelere ceza yolda

Dünyanın giderek dijitalleşmesi ile birlikte artık kart kullanımı da bir hayli yaygınlaşmış durumda. Bu doğrultuda işletmeler de müşterilere pos cihazı seçeneği sunuyor. Ancak son dönemlerde bankaların bu hizmetten aldığı komisyonu artırmasıyla birlikte bazı işletmeler, IBAN ile ödeme alıyor. Son gelişmelere göre bu iş yerleri için büyük ceza yolda. İşte ayrıntılar…

Maliye Bakanlığı, IBAN ile ödeme alan işletmeleri araştıracak

Bilindiği üzere işletmeler, ödemeyi almak için pos cihazı kullanmak yerine IBAN tercih ettiklerinde fiş ve fatura düzenlemiyorlar. Böylelikle bankaya komisyon ödemekten kaçıyorlar ancak alınan ödeme kayıt dışı olduğu için vergi kaçakçılığı olarak görülüyor. Dahası, müşterinin gönderdiği para için hesap sorulduğunda "arkadaşım gönderdi" şeklinde de açıklayabilecekleri için bir problem yaratmayacağı düşünülüyor. Ancak bu durum sona eriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN ile ödeme alan işletmelerin peşine düştü. Alınacak önlemler kapsamında KDV, gelir ve kurumlar vergisinde kayıpların önüne geçmek hedefleniyor. Bunun için sürekli farklı kişilerden ödeme alan banka hesapları tespit edilecek ve gerekirse sahiplerine ceza uygulanacak.

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Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, kazançları ile harcamaları uyumsuz olan kişilere yönelik analizleri hızlandıracak. Böylelikle vergi kaçıran kişiler tespit edilecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın attığı adım, IBAN ile ödeme alma devrini bitirecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.