HÜRJET yapılan değişiklikle artık füze atabilecek

Türkiye'nin yerli/milli insanlı ve insansız hava araçları yolculuğu dolu dizgin devam ediyor. Jet eğitim uçağı HÜRJET'in geliştirme faaliyetleri de bu yolculuğun önemli kilometre taşlarından biri. TUSAŞ imzalı HÜRJET'in ikinci prototipi geçtiğimiz günlerde gökyüzüyle buluştu. TRT Haber'in haberine göre bu uçuşta dikkat çekici detaylar da vardı. Örneğin yeni HÜRJET'te burun kısmı ilk platforma göre daha farklıydı. Hava alıklarında da değişiklikler vardı. Ayrıca kanatlara füze lançeri eklenmişti. Ki bu durum yeni prototiple birlikte mühimmat atış testlerinin de habercisi olarak yorumlandı.

ile HÜRJET'teki değişiklikleri ve bu dönüşümün ne anlama geldiğini konuştuk.

HÜRJET NE İŞE YARAYACAK?

Bu platformu en basit haliyle 'Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı' olarak tanımlamak mümkün. Savunma Sanayii Uzmanı Anıl Şahin "Bunlardan ilki, savaş uçağı pilotlarımızın eğitiminde kullanılacak" diyor. Örneğin, KAAN ya da F-16 pilotu, önce sıralı uçaklarda eğitim alacak. Ardından HÜRJET'e geçecek. Bu platformda jet uçağı tecrübesi elde edecek ve sonunda KAAN veyahut F-16'ya geçiş yapacak" dedi.

Şahin, hafif taarruz uçağı olan HÜRJET'in ise hem yer hem de hava hedeflerine taarruz kabiliyetine sahip olacağına dikkat çekiyor. Bu versiyonun gelişmiş silah ve sensör sistemleriyle donatılacağını ve buna AESA radarın da dahil olacağının altını çizidi.

Her göreve KAAN ya da F-16 göndermek yerine HÜRJET'lerin gönderilebileceğini belirterek "Böylelikle hem uçuş maliyetinden hem de savaş uçaklarımızın gövde ömürlerinden tasarruf elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HÜRJET HANGİ FÜZELERİ ATABİLECEK?

İkinci prototipte en ilginç detaylardan biri de kanatlara takılan lançerler. Anıl Şahin, bu istasyonların havadan havaya füzenin yanı sıra 'ACMI' olarak adlandırılan muharebe eğitim podlarını taşıyacağını söyleyerek "Kanatlara takılan lançerler hafif taarruz uçağı konfigürasyonu için kritik bir gelişme. Böylelikle kanat altı silah istasyonları işgal edilmeden, kanat uçlarında da havadan havaya füze taşınabilecek" dedi.

Türkiye, hava-hava muharebe kabiliyetlerini daha da artırabilmenin yollarını arıyor. HÜRJET'in maliyeti hava-hava muharebe, önleme ya da farklı görevler için sıkça kullandığımız F-16'lara göre bir hayli avantajlı.