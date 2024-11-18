Üye Girişi
Haberler

HÜRJET yapılan değişiklikle artık füze atabilecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yerli ve milli üretimi olan HÜRJET'in ikinci prototipi uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuştan daha önemli olan gelişmelerden biri de HÜRJET'in kanatlarına lançerlerin eklenmiş olmasıydı. Böylece HÜRJET, hava muharebelerinde füze atma kabiliyetine kavuşacak.

Türkiye'nin yerli/milli insanlı ve insansız hava araçları yolculuğu dolu dizgin devam ediyor. Jet eğitim uçağı HÜRJET'in geliştirme faaliyetleri de bu yolculuğun önemli kilometre taşlarından biri. TUSAŞ imzalı HÜRJET'in ikinci prototipi geçtiğimiz günlerde gökyüzüyle buluştu. TRT Haber'in haberine göre bu uçuşta dikkat çekici detaylar da vardı. Örneğin yeni HÜRJET'te burun kısmı ilk platforma göre daha farklıydı. Hava alıklarında da değişiklikler vardı. Ayrıca kanatlara füze lançeri eklenmişti. Ki bu durum yeni prototiple birlikte mühimmat atış testlerinin de habercisi olarak yorumlandı.

ile HÜRJET'teki değişiklikleri ve bu dönüşümün ne anlama geldiğini konuştuk.

HÜRJET NE İŞE YARAYACAK?

Bu platformu en basit haliyle 'Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı' olarak tanımlamak mümkün. Savunma Sanayii Uzmanı Anıl Şahin "Bunlardan ilki, savaş uçağı pilotlarımızın eğitiminde kullanılacak" diyor. Örneğin, KAAN ya da F-16 pilotu, önce sıralı uçaklarda eğitim alacak. Ardından HÜRJET'e geçecek. Bu platformda jet uçağı tecrübesi elde edecek ve sonunda KAAN veyahut F-16'ya geçiş yapacak" dedi.

Şahin, hafif taarruz uçağı olan HÜRJET'in ise hem yer hem de hava hedeflerine taarruz kabiliyetine sahip olacağına dikkat çekiyor. Bu versiyonun gelişmiş silah ve sensör sistemleriyle donatılacağını ve buna AESA radarın da dahil olacağının altını çizidi.

Her göreve KAAN ya da F-16 göndermek yerine HÜRJET'lerin gönderilebileceğini belirterek "Böylelikle hem uçuş maliyetinden hem de savaş uçaklarımızın gövde ömürlerinden tasarruf elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HÜRJET HANGİ FÜZELERİ ATABİLECEK?

İkinci prototipte en ilginç detaylardan biri de kanatlara takılan lançerler. Anıl Şahin, bu istasyonların havadan havaya füzenin yanı sıra 'ACMI' olarak adlandırılan muharebe eğitim podlarını taşıyacağını söyleyerek "Kanatlara takılan lançerler hafif taarruz uçağı konfigürasyonu için kritik bir gelişme. Böylelikle kanat altı silah istasyonları işgal edilmeden, kanat uçlarında da havadan havaya füze taşınabilecek" dedi.

Türkiye, hava-hava muharebe kabiliyetlerini daha da artırabilmenin yollarını arıyor. HÜRJET'in maliyeti hava-hava muharebe, önleme ya da farklı görevler için sıkça kullandığımız F-16'lara göre bir hayli avantajlı.

HÜRJET yapılan değişiklikle artık füze atabilecek
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Teknoloji
MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

MSB'den teğmenlerin başını yiyen törenle ilgili yeni açıklama

 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

Sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri aylık gelirini açıkladı

 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor

Salondan atılan avukat mahkeme başkanına ateş püskürdü
Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı

İşte Rojin'in kaybolmadan 2 gün önce çekilen son görüntüleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Marlon Teixeira kimdir ve kaç yaşında? Marlon Teixeira nereli? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 19 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 18 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! AÖF SINAV TAKVİMİ: AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Masterchef 18 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teğmen Ebru Eroğlu ne yaptı, neden soruşturma açıldı? Ebru Eroğlu'na ne oldu? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 19 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 19 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Ebru Eroğlu kimdir, ihraç edildi mi? Teğmen Ebru Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun'un hayatı ve kariyeri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.