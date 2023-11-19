Huawei'nin HarmonyOS'li insansı robotu Aelos tanıtıldı

Çinli teknoloji şirketleri Shenzhen Kaihong Technology ve Leju Robot, HarmonyOS'i kullanan insansı robot Aelos'u tanıttı. Aelos, eğitim, sağlık ve endüstriyel hizmetlerde kullanılmak üzere tasarlandı.

Çinli teknoloji şirketleri yerel yazılımlar ile robot dünyasına yönelik yatırımlarını artırıyor. Bunun son örneği Huawei'nin işletim sistemi HarmonyOS'i kullanan Shenzhen Kaihong Technology ve Leju Robot'tan geldi. Aelos isimli insansı robotu görücüye çıkaran şirketler, HarmonyOS'i temel almasıyla merak uyandırdı.

Kan basıncı ölçebilen insansı robot Aelos

Shenzhen Kaihong Technology ve Leju Robot, dünyanın HarmonyOS'li ilk insansı robotunu tanıttı. Aelos olarak adlandırılan robot, şu anda Çin'de satışa sunulmuş durumda. Aelos, eğitim, sağlık ve endüstriyel hizmetlerdeki uygulamalar için tasarlandı.

"Öğretim asistanı" olarak görev yapacak olan insansı robot, çevresini algılamak için bir dizi sensör kullanıyor. Ayrıca çift kameraya sahip olan Aelos, STM32 ve RK3568 çiplerinden güç alıyor. Şirketin verdiği bilgiye göre insan-robot etkileşimi için gelişmiş yeteneklere sahip.

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Aelos'un diğer robotlardan en büyük farkı, Huawei tarafından geliştirilen HarmonyOS'i kullanması. Açık kaynaklı bu işletim sistemi; gelişmiş güvenlik, özelleştirilebilirlik ve farklı cihazlar arasında uyumluluk sağlıyor. Açık kaynak olması ise geliştiricilerin Aelos'un işlevlerini özelleştirmesine ve genişletmesine olanak tanıyor.

Shenzhen Kaihong CEO'su Li Wang, HarmonyOS'i Huawei ile iş birliğiyle seçtiklerini ve cihazlar arasında kolay bağlantının önünü açacağını ifade etti. Bu entegrasyon, Aelos'un çok yönlü uygulamalar için akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar ile kullanılmasını sağlayacak.

17 farklı şekilde kullanılabileceği belirtilen insansı robot; eğitim, sağlık ve endüstri alanlarında çeşitli rollere yardımcı olacağı düşünülüyor. Çin'de kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağını zamanla göreceğiz.