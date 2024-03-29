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Huawei 2023 Geliri Ne Kadar Oldu?

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Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, 2023 yılına ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Burada şirketin gelirini iki katından fazla artırdığını gördük. Bugün ise Huawei, 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Peki Huawei 2023 geliri ne kadar oldu?

Tüm ambargolara rağmen Huawei 2023 şirket geliri yükseldi!

Yayınlanan son finansal raporlara göre Huawei büyüme trendini emin adımlarla sürdürüyor. Son çeyrekte tam tamına 1.9 milyar dolarlık bir kar elde ettiği ortaya çıkan şirket, böylece kazancını bir önceki yıla göre yaklaşık %65 artırmış oldu. Bu başarıdaki en büyük faktörün, Huawei'nin yerlisi olduğu Çin'de Apple ürünlerine karşı büyük bir satış üstünlüğü yakalaması olduğu söyleniyor.

Özellikle mobil alanda Mate 60 serisiyle birlikte çıkışa geçen firmanın, ülkede iPhone'ların ikinci plana itilmesini sağladığı belirtildi. Apple yönetiminin de bu durumla alakalı kırmızı alarma geçtiği ve bizzat Tim Cook'un Çin'e bir çıkarma yapacağı konuşuluyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Huawei, büyüme trendine devam ediyor

Huawei'nin bulut bilişim sektöründe son dönemde yaptığı kayda değer yatırımların olumlu sonuç verdiği, ülkede bu sektörü domine eden Alibaba'ya karşı önemli bir rekabet avantajı yakaladığı da iddialar arasında.

Ayrıca şirketin tüm bu başarıları oldukça kapsamlı Amerikan ambargosuna karşı elde etmesi de, büyük takdir toplayan bir faktör olarak öne çıktı. Markanın Çin hükümetinden de büyük bir destek gördüğü biliniyor. Bu desteğin son açıklanan kazançta etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Bunlara ek olarak, şirketin tamamen kendi üretimi olan 7 nanometrelik işlemcilerin de gözle görülür bir maliyet avantajı sağladığı konuşuluyor. Daha da küçük nanometre çiplere sahip Huawei işlemcileri de çok yakında görmeye başlayabiliriz. Apple başta olmak üzere birçok Amerikan şirketinde endişe yaratan bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Huawei yıllar sonra Samsung'u geçiyor mu?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei bu iyi gidişatını sürdürebilecek mi? Siz Huawei ürünleri kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Huawei Apple Teknoloji Finans Güncel Haberler

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