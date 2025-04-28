Hazar Savunma, Yalova'da Yerli Zırhlı Araç Üretimine Başlıyor

HAZAR Savunma Havacılık Uzay Sanayii Başkanı Teoman Yıldırım, "Hazar Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından Yalova ilinde kurulacak tersanede savaş gemisi haricinde yerli çelik ile zırhlı araç üretimi yapacağız" dedi.

Yerli çelik üreticileriyle iş birliği yapan Hazar Savunma 4x4 segmentinde zırhlı muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcılar ve özel amaçlı platformlar için özgün sistem tasarımı ve üretimi için yerli çelik kullanarak Yalova ilinde üretim yapacaklarını duyurdu. Teoman Yıldırım, "Araç maliyetlerinde zırh çeliğinin payı aracın niteliğine ve koruma seviyesine bağlı olarak yüzde 7-15 arasında değişiyor. Zırh çeliğinin yerlileştirmesi kapsamında detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Ar-Ge alanında yerli çeliğin bu alanda büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Yıldırım, "Başta balistik ve patlatma testleri olmak üzere çok çeşitli testler gerçekleştirdik. Bunun yanında ürünle ilgili olarak tüm üretim süreçleri üzerinde çalışmalar yürütülerek ürünün onanması için gerekli faaliyetler tamamlayarak sürece başladık. Şirket olarak araçların yüzde 100 yerli zırh çeliği kullanılarak üretilmesini ve bu sayede yerlilik oranını ciddi olarak artırarak hem Türk savunma sanayisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Yeni nesil araçlar projesine dair sözleşme pek çok konuda önemli bir kapı aralıyor. Şirket olarak 'yeni nesil araç' olarak tabir edilen ve son derece gelişmiş sistemlere sahip platformların önümüzdeki yıllarda peyderpey envantere girmesini bekliyoruz" dedi.

Yıldırım, "Biz sadece şirket teknolojimizle değil, maliyet etkin çözümlerimizle de savunma sanayi alanında ihtiyaçların karşılamaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.