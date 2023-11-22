Akıllı telefonlar, günlük yaşantının önemli bir parçası haline geldi. Milyonlarca uygulama ve oyun seçeneği ile işlerinizi daha kolay hale getirebilir veya eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Bu içeriğimizde, telefonunuzda hayatınızı kolaylaştıracak 5 mobil uygulama ve eğlenceli 5 oyun önerdik.

Akıllı telefonlar, günlük yaşantının önemli bir parçası haline geldi. Milyonlarca uygulama ve oyun seçeneği ile işlerinizi daha kolay hale getirebilir veya eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Bu içeriğimizde, telefonunuzda hayatınızı kolaylaştıracak 5 mobil uygulama ve eğlenceli 5 oyun önerdik.

Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi mobil uygulamalar

ChatGPT

ChatGPT, son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan yapay zeka araçlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kendisi, sorduğunuz hemen her soruya cevap verebilecek bir kapasite. Yemek tarifi almaktan soru çözdürmeye, özel günler için mesaj yazdırmadan yazılım geliştirmeye kadar pek çok amaç için kullanabilirsiniz.

ChatGPT – Android (Play Store)

ChatGPT – iOS (App Store)

Tavsiye edilen mobil uygulamalar

Notion

Notion, en iyi bir not uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Gelişmiş metin düzenleme özellikleri, rakiplerinden farklı ve yenilikçi özelliklerle donatılmış, kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Çalışma programları, zaman yönetimi, yapılacaklar listeleri oluşturma gibi pek çok amaç için ideal. Ayrıca, Google Drive, Figma ve Trello gibi diğer uygulamalarla entegrasyon kurulabiliyor. İş veya kişisel kullanım için çok yönlü bir araç olan Notion'a akıllı telefonunuza ek olarak bilgisayarınızdan da erişebilirsiniz.

Notion – Android (Play Store)

Notion – iOS (App Store)

Duolingo

Duolingo, İngilizce, Almanca ve Rusça gibi dilleri öğrenmek isteyenler için bir dil uygulamasıdır. Esnek zaman yönetimi ve eğlenceli öğrenme deneyimiyle, dil öğrenmeyi keyifli hale getiriyor. Duolingo, Android veya iOS akıllı telefonlarınızın yanı sıra bilgisayar üzerinden de kullanılabilir. Dil öğrenme sürecini farklı platformlarda sürdürmek, kullanıcılarına geniş bir erişim imkanı sunuyor.

Duolingo – Android (Play Store)

Duolingo – iOS (App Store)

Canva

Canva, grafik tasarım yapmayı kolaylaştıran bir uygulama. Hazır şablonlar ve özelleştirilebilir araçlar sayesinde bu işi daha da kolay hale getiren uygulama ile afiş, sosyal medya gönderisi, logo ve daha fazlasını tasarlayabilmek mümkün. Üstelik kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolay bir kullanım sunar.

Canva – Android (Play Store)

Canva – iOS (App Store)

Her telefonda olması gereken en iyi uygulamalar!

PhotoMath

Özellikle matematik ile arası iyi olmayan kişiler için tavsiye ettiğimiz PhotoMath de en iyi mobil uygulamalar arasında yer alıyor. Söz konusu uygulama, adından da anlayabileceğiniz üzere fotoğrafını çektiğiniz matematik probleminin çözümünü gösteriyor.

PhotoMath – Android (Play Store)

PhotoMath– iOS (App Store)

En eğlenceli mobil oyunları görmek için sıradaki sayfaya geçebilirsiniz.