Havacılık tarihinde yeni sayfa: Potansiyeli çok yüksek

Havacılık tarihinde yeni sayfa: Potansiyeli çok yüksek
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İspanyol şirketi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET arasında yapılacak olan ortaklık anlaşması için geri sayım başladı. Anlaşma yarın yapılacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ( Tusaş ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'e NATO ve diğer dünya ülkelerinin kapısını açacak anlaşmanın ilki mayıs ayında imzalanmıştı. Tusaş, Airbus ve İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzaları atılan anlaşma kapsamında HÜRJET'in İspanya'ya satışının önünün açılması ve bu uçağın ortak altyapı üretiminin İspanya'da yapılması öngörülüyor.

ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI

Anlaşmaya ilişkin Madrid'de açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Bu anlaşma HÜRJET projesinde atmayı planladığımız adımlardan önemli bir kilometre taşını oluşturuyor. Anlaşmayla birlikte karşılıklı olarak endüstri alanında ne tür iş birliği yapılacağını, HÜRJET'in İspanya için üretilen konfigürasyonunda hangi firmaların ne tür ürünleri olacağını belirliyoruz ve onlarla çalışmaya başlayacağımız sürecin ilk adımını atıyoruz." dedi.

POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

Ayrıca potansiyeli çok yüksek ve önemli bir anlaşma olduğunu vurgulayan Demiroğlu, '"Biz bu zamana kadar HÜRJET'te yerleştirmeyi Türkiye'de yaptık ama şimdi İspanya'da yapacağız. Bizim için çok önemli ve potansiyeli çok yüksek bir anlaşma. Çünkü bunu başarabildiğimiz noktada birçok başka kapı da açılacak. Sadece NATO için değil. Biz inanıyoruz ki, bu platform diğer dünya ülkeleri için de hem eğitim anlamında hem de hafif taarruz anlamında kullanabilecekleri bir platform olacak. Ciddi bir boşluğu da doldurmuş olacak. Biz çok ümitliyiz, gururluyuz ve çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İspanyol şirketi ile Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET' arasında tarihi ortaklık anlaşması ise yarın imzalanacak.

Haberler.com / Esra Açıkyıldız - Teknoloji
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhammet:

İspanyol şirketi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirildiyse neden ortaklık anlaşması yapılıyor. Nasıl haber vermek bu. Haber Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirililen HÜRJET için İspanyol şirketi ile ortaklık anlaşması yapılacak.

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