GSMA ve Avrupa Uzay Ajansı, Yeni Nesil Uzay Ağları İçin Güçlerini Birleştiriyor

GSMA ve Avrupa Uzay Ajansı, yeni nesil uzay ağlarını oluşturmak için bir araya gelerek uydu ve karasal ağ teknolojileri üzerinde birlikte çalışmayı amaçlıyor. Ortak çalışmalar sonucunda işletmeler ve tüketiciler için tamamlayıcı çözümlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, uydu iletişiminin 5G ve 6G ağları ile entegrasyonu konusunda inovasyonun hızlandırılması bekleniyor.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte iletişim konusunda uydular dünyamızın en önemli parçası haline gelmiş durumda. İletişim ağlarının gittikçe artması ile Dünya'nın çevresini de yüzlerce uydu kaplıyor. Ancak yıllar geçtikçe diğer her şeyde olduğu gibi bu uyduların da güncellenmesi gerekiyor.

GSMA ve Avrupa Uzay Ajansı güçlerini birleştiriyor

Bu konuda çalışmalarını yürüten GSMA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ise yeni nesil uzay ağlarını oluşturmak için bir araya geliyor. İki kuruluş, yenilikçi uydu ve karasal ağ teknolojileri üzerinde birlikte çalışmak adına niyet mektubu imzaladı.

Bu iki kurum bir araya gelerek hem mobil hem de uydu ağı endüstrilerini daha rekabetçi hale getirmeyi amaçlıyor. Yapılacak ortak çalışmalar sonucunda hem işletmeler hem de tüketiciler için tamamlayıcı çözümlerin geliştirilmesini hızlandırabilecek bir ekosistem oluşturulması hedefleniyor.

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Ortakların ayrıca uydu iletişiminin 5G ve yakında çıkacak 6G ağları ile entegrasyonuna ilişkin inovasyonu hızlandırması bekleniyor. GSMA'nin yakın tarihli araştırması, iletişim endüstrisinde uydu teknolojilerinin daha fazla benimsenmesinin ve entegrasyonunun, 2035 yılına kadar gelir kazançlarını 35 milyar dolar artırma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

İki kuruluşun bir araya gelmesi ile uydu endüstrisine 5G ve 6G merkezli yenilikçi çözümler ortaya konması hedefleniyor. Bu iki kurum, fikir ve test sonuçlarını paylaşarak 5G ve gelecekteki 6G iletişiminin karasal olmayan ağlarla entegrasyonu konusunda birbirlerine yardımcı olacaklar.

Yeni nesil uydu özellikli bağlantının devasa potansiyelini keşfetmek ve gerçekleştirmek için GSMA ile çalışmayı dört gözle beklediklerini aktaran ESA 5G ve 6G Stratejik Programı Uzay Başkanı Antonio Franchi, bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Peki siz yeni nesil uydu ağı için güçlerini birleştiren ESA ve GSMA hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.