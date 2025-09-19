GRVT, 19 Milyon Dolarlık Seri A Yatırımını Tamamladı

ETHEREUM ölçekleme katmanı ZKsync üzerine inşa edilen hibrit bir merkeziyetsiz borsa olan GRVT, 19 milyon dolarlık Seri A yatırım turunu tamamladığını açıkladı. Toplam yatırım tutarının 34 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

Yatırım turuna, GRVT'nin teknoloji ortağı ZKsync ve Abu Dhabi'nin egemen varlık fonu tarafından desteklenen, Further Ventures'un ortak liderlik ettiği dile getirildi. EigenLayer olarak bilinen, blok zinciri uygulamaları için doğrulanabilir bir bulut platformu olan EigenCloud ve 500 Global'in de öne çıkan yatırımcılar arasında yer aldığı dile getirildi. Toplanan fonların büyük çoğunluğunun ürün geliştirme ve mühendislik çalışmalarına ayrılacağını belirtildi.

GRVT CEO ve Kurucu Ortak Hong Yea konuya ilişkin şunları söyledi:

"Zincir üzerindeki finans, kullanıcıları sömürüye açık hale getiren gizlilik boşlukları nedeniyle geride kaldı. Grvt olarak, ZK teknolojisiyle güçlendirilmiş, gizlilik odaklı, ölçeklenebilir ve güvenilir bir DEX inşa ediyoruz. Bu, açık ve güvenli bir finans dünyasının temelini oluşturacak."

Further Ventures'in Yönetici Ortak olan Faisal Al Hammadi ise şöyle konuştu: "Abu Dabi'den dünyaya uzanan yeni nesil finansal altyapıları desteklemeye kararlıyız. Grvt'nin sıfır bilgi kanıtları kullanımı, kurumsal ölçekte pazarları güvence altına alabilecek en ileri kriptografi örneğini temsil ediyor."

Eigen Labs CEO'su Sreeram Kannan ise Grvt'nin veri ve hesaplama arasındaki darboğazı aşmak için çığır açan çözümler sunduğunu belirterek "Güçlü ekipleri ve vizyonlarıyla zincir üstü finansı bulut ölçeğine taşımaya hazırlar" dedi.

Yatırımın büyük bölümünün, aktif traderlar ve pasif yatırımcılar için tasarlanmış çok yönlü ürün stratejisini hızlandırmak için kullanılacağı bildirildi.