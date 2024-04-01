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Google, Singapur'da üçüncü parti uygulamalara karşı önlemler alıyor

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Google üçüncü parti uygulamalara karşı açtığı savaşla uzun süredir gündeme geliyordu. Bu kez de Singapur'da bununla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ülkede Google Play Store üzerinden değil de başka yollarla Android telefonlara yüklenen bazı uygulamalar kısıtlanırken, bazıları ise tamamen banlandı. İşte konu hakkındaki en önemli ayrıntılar…

Büyük risk taşıyabilir

Google yaptığı açıklamada, telefona manuel olarak indirilen üçüncü parti uygulamaların hesap şifresi gibi kişisel bilgileri kaydettiğini ve bu bilgilerin dolandırıcılık gibi illegal amaçlarla kullanıldığını iddia etti. Kullanıcıların da bu konuda çok dikkatli olması ve zorunda kalmadıkça telefonlarına Play Store'da mevcut olmayan bir uygulama yüklememesi tavsiye edildi.

Google yönetimi, üçüncü parti uygulamaların neredeyse hepsinin bir çeşit virüs taşıdığını ve bu virüslerin cihaza yayılarak kullanıcıların mahrem kişisel verilerini çalabileceğini söylüyor. Özellikle bu uygulamalara kayıt olurken istenen tek seferlik SMS okuma yetkisinin çok tehlikeli olduğu uzun süredir bilinmekte.

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Singapur'da Android telefonuna bu tarz üçüncü parti uygulamaları indirmeye çalışan kullanıcılar, Google'ın otomatik uyarısıyla karşılaşıyor ve indirme işlemi direkt olarak iptal oluyor. Şirketin bunun için Singapur Siber Güvenlik Ajansı ile kapsamlı bir iş birliği içinde olduğu iddia edildi.

Google'ın üçüncü parti uygulamalara karşı aldığı sert önlemler daha önce de gündem olmuştu. Firma 2023 yılında Hindistan için de özel bir güvenlik yazılımı geliştirmiş ve bu yazılımla birçok zararlı üçüncü parti uygulamanın kullanımı engellenmişti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google bu girişiminde başarılı olabilecek mi Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Singapur Google Mobil Güvenlik Teknoloji Güncel Haberler

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