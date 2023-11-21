Google, yüzlerce uzantıyı etkileyecek bir kararla Manifest V3 API'ını devreye almaya hazırlanıyor. Kullanıcı güvenliğini artırmak üzere geliştirilen bu API, Google Manifest V2 ile geliştirilen uzantıların devre dışı kalacağı anlamına geliyor.

Google, Chrome'u güncellemeye devam ediyor. Şirket, yüzlerce uzantıyı etkileyecek bir kararla Manifest V3 API'ını devreye almaya hazırlanıyor. Kullanıcı güvenliğini artırmak üzere geliştirilen bu API, Google Manifest V2 ile geliştirilen uzantıların devre dışı kalacağı anlamına geliyor.

Google Chrome için Manifest V2 nedir?

Google, Chrome için eskimiş Manifest V2 uzantılarını kaldırmaya hazırlanıyor. 2024'ün ortalarından itibaren Manifest V3 desteğine geçiş yapacak olan şirket, böylece eski uzantıları devre dışı bırakmış olacak. Peki kullanıcılar bu konuda ne yapabilir?

Uzantıların gizlilik ve güvenlik sorunlarını engellemek amacıyla geliştirilen Manifest, kullanıcıların tarama verilerine erişimi kısıtlıyor. Ancak bu API'ın ilk sürümü, reklam engelleyiciler gibi popüler uzantıların işlevselliklerini de sınırlayacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

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Bunun üzerine Google, Manifest V2 ve V3'ü geliştirerek uzantılara olan yaklaşımını değiştirdi. Şirket geçtiğimiz yıldan bu yana Chrome uzantılarını kullanıcıları etkilemeyecek şekilde sınırlandırmak istiyor. Bu, uzantıların komut dosyası yürütme ve statik kural engelleme gibi Chrome'daki bazı işlevlere erişimini engelliyor.

Bu konuda ise özellikle reklam engelleyiciler etkileniyor. Neredeyse her sayfada çalışan reklam engelleyi uzantılar, kullanıcıların tarama verilerine doğrudan erişiyor. Google ise geliştiriciler tarafından sağlanan kanıtları inceleyerek yetkilendireceğini iade etti.

Chrome 127 sürümüyle birlikte 2024'ten itibaren Dev, Canary ve Beta kanallarındaki Manifest V2 uzantılarının otomatik olarak devre dışı bırakılacağını hatırlatalım. Chrome Web Mağazası'ndan V2 uzantılarını yüklemek de mümkün olmayacak.

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