Google Chrome, 'Tüm yer işaretleri' uyarısını kaldırıyor

Teknoloji devi Google, modern web tarayıcısı Chrome için kullanıcı odaklı geliştirme ve iyileştirmeler yapmaya devam ediyor. Şirket; yakın zamanda yayımlanan güncelleme sonrasında görünen, kullanıcılar tarafından 'gereksiz' olarak nitelendirilen bir uyarı metnini kaldırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar

Gereksiz Chrome "Tüm yer işaretleri" uyarısı tarih oluyor

Google, yayımlanan yeni Chrome 117 güncellemesiyle birlikte, son zamanlarda kullanıcılar tarafından birçok eleştiri yöneltilen "Tüm yer işaretleri" uyarısını tamamıyla kaldırmaya hazırlanıyor. Kullanıcı deneyimini belirli oranda etkileyen uyarı, tarayıcı düzenini olumsuz yönde etkiliyor.

The Side Panel in Chrome is such an annoying feature. Never liked it from the start, but now we're being forced to use it. I've never disliked a button as much as "All Bookmarks", now. It forces me to use the Side Panel, while reducing the size of the Bookmarks Bar. uuh… pic.twitter.com/cgUZL0ynSZ — Dylan Roussel (@evowizz) September 22, 2023

Kullanıcıları yakın zamanda yapıya kazandırılan yan panele yönlendiren söz konusu uyarı, yer işaretlerinin yer aldığı listede rahatsız edici bir görüntüye sebep olduğu için tepkiyle karşılanmıştı. Yer işaretleri sekmesini düzenli olarak kullanıcılar, kalıcı bir uyarı metni görmekteydi. Bu geribildirimlere kayıtsız kalmayan Google, yayımladığı Chrome 117.0.5938.132 güncellemesi dahilinde sorunları çözüme kavuşturdu.

Yayımlanan güncelleme, yalnızca söz konusu uyarıyı kaldırmakla kalmayıp son derece önemli güvenlik yamalarını yapısında barındırmasıyla dikkat çekiyor. 10 adet güvenlik hatasının çözümünü sağlayan güncelleme, kullanıcı deneyimini güvenlik tarafında da üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Google'ın modern tarayıcılar arasındaki önderliğini korumasını sağlayan bu yaklaşım tarzı, son derece önem arz ediyor.

Peki, sizler söz konusu güncellemeyle ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce Chrome tarayıcısına dahil edilen uyarı, niçin bu kadar tepki toplamış olabilir? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.