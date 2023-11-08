Google Chrome, RAM tüketimini görme özelliğini kullanıma sundu

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı olan Google Chrome, kullanıcıların sekmelerindeki bellek tüketimini görme özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, tarayıcının yavaşlamasını önleyebilecekler.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı olan Google Chrome, yıllardır RAM kullanımıyla ilgili sorunlar yaşıyor. Bugün itibariyle tarayıcı, kullanıcılar için çok işe yarayacak bir özelliğini kullanıma sundu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar sekmelerindeki bellek tüketimini görme şansına sahip olacak. İşte detaylar!

Chrome'da RAM tüketimini görerek yavaşlamanın önüne geçmek mümkün!

Rakip tarayıcılarına göre performans açısından geride kalan Chrome, kullanıcılarını sevindirecek yeni bir özellikle gündeme geliyor. Tarayıcı, yeni sürümünde kullanıcıların sekmelerinin RAM tüketimini görmelerini sağlayan bir özelliği kullanıma sundu.

İnternet kullanımında en çok kullanım, birden fazla internet sitesi ya da sekme kullanmak oluyor. Buna rağmen bazı sekmeler, kaynak açısından daha çok belleğe ihtiyaç duyuyor. Bu da tarayıcının yavaşlamasına neden oluyor. Chrome ise bu soruna bir el atarak kullanıcılarını bilgilendirecek.

Bir devrin sonu: Chrome artık bu cihazlarda çalışmayacak!

Chrome'un yeni özelliği sayesinde kullanıcılar çok basit bir şekilde hangi sayfanın ne kadar RAM kullandığını görme şansına sahip olacak. Bu özellik ise sekme üzerindeki açılır pencerede megabayt olarak bulunacak.

Öte yandan özelliğin bir diğer faydası kullanıcıların çok fazla RAM kullanan sayfaları tespit etmesi oluyor. Fazla RAM kullanan sayfaları fark ederek kapatmanız daha etkili olacak. Bu da tarayıcının yavaşlamasının önüne geçmeye yardım ediyor.

Yıllardır RAM kullanımıyla ilgili çeşitli eleştirilere maruz kalan Chrome farklı geliştirmeler üzerinde de çalışıyor. Bunlardan biri de tarayıcının iOS sürümünde güncelleme yapması oldu. Bu güncellemeyle birlikte adres çubuğunun üstüne uzun süre bastığınızda açılan menüden konum değişikliği yapmak mümkün.

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