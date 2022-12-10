Google Chrome'da şifre tarihe karışıyor!

Popüler internet tarayıcısı Google Chrome, şifreleri ortadan kaldıracak özelliğini genişletiyor. Passkey (Geçiş anahtarı) Chrome'da erişime açıldı. Ekim ayında test sürecinden geçen özellik, parola yerine belirli bir şifre yöneticisini veya QR kodu kullanmanızı mümkün kılıyor.

Google Chrome şifre yerine passkey'e geçiş yapıyor

Birkaç ay önce Chrome Canary'de test edilen şifresiz hesap açma ve ödeme yapma yöntemi, nihayet kararlı sürüm için duyuruldu. Chromium'un blog yazısına göre, Chrome passkey desteği artık Windows 11, macOS ve Android'de kullanılabilecek.

Google, kendi şifre yöneticisi olan Google Password Manager'e ek olarak 1Password veya Dashlane gibi üçüncü taraf şifre yöneticilerini de detekleyecek. Özellikle Android'de popüler olan bu passkey'ler, Chrome kullanan tüm cihazlarla senkronize edilebilecek.

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Bilmeyenler için passkey veya geçiş anahtarı; bilgisayarda, telefonda veya farklı bir cihazda saklanan bir dijital kimliktir. Geçiş anahtarı API'sini kullanan web siteleri veya uygulamalara bu dijital kimlikle girebilirsiniz. Yani ödeme yaparken, bir web sitesinde oturum açarken kullanıcı adı ve şifre girmenize gerek kalmaz.

Geçiş anahtarları, sızdırılabilecek parola olmadığı için güvenlik açısından oldukça avantajlıdır. Apple, Google ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketleri, bu kriptografiyi benimsemeye çalışıyor. Ayrıca platformlar arası kullanılması da mümkün.

Fakat geçiş anahtarlarının Chrome'da veya diğer tarayıcılarda kullanışlı olması için web sitelerin bu API desteğine sahip olması gerekir. PayPal ve ABD'deki internet bankacılığı sistemleri dahil olmak üzere birçok şirket bu özelliğe çoktan geçiş yaptı.

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