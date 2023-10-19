Google Chrome'a yeni özellikler geldi

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından biri olan Google Chrome, kullanıcı deneyimini artıracak birçok yeni özellik alıyor. Chrome'da otomatik tamamlama daha akıllı hale geliyor. Google Chrome Android uygulaması, şık ve yeni bir görünüme kavuşuyor. Chrome adres çubuğu özellikleri hakkında görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından biri olan Google Chrome, kullanıcı deneyimini artıracak birçok yeni özellik alıyor. Ortaya çıkan bu özelliklerin her biri ise adres çubuğu kullanımını daha iyi hale getirecek nitelikte. İşte Chrome'a gelen yeni özellikler!

Chrome'da otomatik tamamlama daha akıllı hale geliyor

Google tarafından geliştirilen en popüler tarayıcıların başında yer alan Chrome, her geçen gün daha verimli ve güvenli bir hale geliyor. Şirket sürdürdüğü çalışmalar ve eklediği yeni özelliklerle kullanıcıların platform kullanımını iyileştiriyor. Bugün de o özelliklere bir yenisini ekledi.

Chrome, yaptığı bir açıklamada internette arama yapmayı kolay hale getirmek için adres çubuğuna güncelleme getirdiğini duyurdu. Bunlardan ilki otomatik tamamlama oluyor. Yeni güncelleme sonrasında otomatik tamamlama daha akıllı hale geldi.

Google Chrome Android uygulaması, şık ve yeni bir görünüme kavuşuyor

Daha öncesinde Chrome, adres çubuğundaki URL'leri sadece bir URL'nin başını doğru yazığınızda otomatik olarak tamamlıyordu. Ancak yeni güncellemeyle daha önce bir internet sitesini aramak için kullandığınız herhangi bir kelimeye dayalı olarak URL'leri otomatik şekilde tamamlayacak.

Bir diğer özellik ise popüler bir siteye hiç girmeseniz veya URL'yi yanlış yazmış olmasanız dahi önerme yeteneğine sahip olması. Böylece yer işareti ve geçmiş aramalara dayanarak Chrome, size arama/adres önerileri yapıyor. Bu önermeler ise Google arama sonuçlarına değil adreslere yapılıyor.

Söz konusu özelliklerden diğeri ise mobil ve masaüstünde klasörler için de arama yapılıyor olması. Google, popüler platformları artık direkt olarak Chrome adres çubuğundan karşınıza çıkartacağını belirtiyor. Öte yandan tarayıcı sunduğu bu özelliklerle ilgili olarak güzel dönüşler alıyor.

Peki, siz Chrome adres çubuğu özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!