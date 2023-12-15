Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor: Milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek

Google, 4 Ocak'tan itibaren gizlilik ihlallerine yol açan üçüncü taraf çerezlerini kapatma sürecini başlatıyor. 'İzlenme Koruması' adı verilen bu özellik, web sitelerinin kullanıcıları izlemek için üçüncü taraf çerezlerini kullanmasını sınırlayacak. İlk etapta, dünya çapındaki Chrome kullanıcılarının yüzde biri bu özelliği deneyimleyecek.

Google, 4 Ocak'ta "İzlenme Koruması" özelliğini devreye alarak üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor. Bu, kullanıcıların web üzerindeki izlenmeyi sınırlayacak ve reklamcılık amaçlı veri takibini engelleyecektir. Değişiklik, Google'ın çevrimiçi gizliliği artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor ve 2024'ün ikinci yarısında tüm kullanıcılara yaygınlaşması planlanıyor. Google, bu hamlesini "İnternette gizliliğin iyileştirilmesi söz konusu olduğunda iş asla bitmez" diyerek açıkladı.

Google, 4 Ocak'ta MİLYONLARCA kişi için çerezleri kapatacak - bunun sizin için anlamı şu:

Web'deki gizliliği en çok ihlal eden teknolojilerden biridir.

Ancak 4 Ocak'tan itibaren Google, davranışınızı izleyen müdahaleci bilgisayar dosyaları olan üçüncü taraf çerezlerini kapatmaya başlıyor.

Teknoloji devi, 'İzlenme Koruması' adı verilen özelliği ilk kullanacak kişi olmak üzere dünya çapındaki Chrome kullanıcılarının yüzde birini (yaklaşık 30 milyon kişi) rastgele seçiyor.

Google'ın tartışmalı Özel Korumalı Alanının bir parçası olan bu düzenleme, web sitelerinin, alakalı reklamlar sunmak amacıyla web'e göz atan kullanıcıları izlemek için üçüncü taraf çerezlerini kullanmasını sınırlayacak.

Değişikliğin sizin için ne anlama geldiğini ve yürürlüğe girdiğinde herhangi bir şey yapmanız gerekip gerekmediğini burada bulabilirsiniz.

4 Ocak'ta İzlenme Koruması için rastgele seçilen yüzde birlik gruptan biriyseniz, masaüstü veya tarayıcı için Chrome tarayıcısında bir bildirim göreceksiniz.

Şöyle yazacaktır: 'Sitelerin, siz gezinirken sizi izlemek için üçüncü taraf çerezlerini kullanmasını sınırlayan İzlenme Korumasını ilk deneyimleyenlerden birisiniz.'

Değişiklik otomatik olarak gerçekleşecek, dolayısıyla siz web'de gezinirken üçüncü taraf çerezleri varsayılan olarak kısıtlanacak ve farklı web sitelerinde sizi takip etme yeteneği sınırlanacaktır.

Üçüncü taraf çerezlerin herhangi bir nedenle Chrome'da devam etmesini isteyen herkes, arama çubuğundaki göz simgesini tıklayarak bunları yeniden etkinleştirebilir.

Google, İzlenme Koruması'nın 2024'ün ikinci yarısında tüm kullanıcılar için kullanıma sunulmasıyla birlikte üçüncü taraf çerezlerin kullanımını tamamen aşamalı olarak kaldırmayı planlıyor.

Google, bir blog yazısında İzlenme Korumasını, "insanların çevrimiçi mahremiyetini koruyan teknolojiler yaratmayı" amaçlayan ve çokça övülen Özel Korumalı Alan girişiminde "önemli bir kilometre taşı" olarak tanımladı.

Şirket, 'İnternette gizliliğin iyileştirilmesi söz konusu olduğunda iş asla bitmez' dedi.

'Bu nedenle Chrome'da verilerinizi koruyan ve bunların nasıl kullanıldığı konusunda daha fazla kontrol sağlayan özelliklere yatırım yapmaya devam ediyoruz.

'Bu, farklı web sitelerindeki etkinliğinizi takip etme yeteneğinizi sınırlamak için adımlar atmayı da içerir.

'4 Ocak'ta, web sitesine erişimi varsayılan olarak üçüncü taraf çerezleriyle kısıtlayarak siteler arası izlemeyi sınırlayan yeni bir özellik olan İzlenme Korumasını test etmeye başlayacağız.'

Google, üçüncü taraf çerezlerinin 'neredeyse otuz yıldır web'in temel bir parçası olduğunu, ancak çevrimiçi etkinliğimizi reklamverenlere sızdırdıkları için gizliliğe müdahale olarak görüldüğünü söyledi.

Google, Takip Korumasının, kullanıcının ziyaret ettiği web sitesi dışındaki web siteleri (genellikle dijital reklam ajansları) tarafından kullanıcının cihazına yerleştirilen üçüncü taraf çerezlerini hedeflediğini söyledi.

Üçüncü taraf çerezleri, bir kullanıcı, üçüncü taraf görselleri veya reklamları gibi diğer sitelerden öğeler içeren bir web sitesini ziyaret ettiğinde oluşturulur.

Bunlar, kullanıcının ziyaret ettiği site tarafından ayarlanan ve tarayıcının önemli kullanıcı bilgilerini hatırlamasına olanak tanıdığı için genellikle yararlı olan birinci taraf çerezleriyle çelişir.

Google, üçüncü taraf çerezlerini kendi kuruluşu içinde veri paylaşımını kısıtlayan ve gizliliğimiz açısından daha iyi olduğunu söylediği yeni bir sistemle değiştirmeyi planlıyor.