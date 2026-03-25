Gebze Teknik Üniversitesi kendi enerjisini üreteceği GES'leri kuruyor

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), karbon nötr hedefleri kapsamında hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali'nin (GES) kurulumuna başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Sürdürülebilir Kampüs" vizyonu doğrultusunda daha önce imzalanan protokol kapsamında, yerleşkesindeki otoparkların ve bina teraslarının üzerine GES'leri kurarak alan kaybı yaşatmadan atıl alanları enerji üreten merkezlere dönüştürüyor.

Montaj süreci hızla ilerleyen 6 megavat kurulu güce sahip sistemde mayıs itibarıyla tam kapasite enerji üretimine başlanması planlanıyor. Bu hamleyle GTÜ, kendi enerjisini üreten ve fazlasını sisteme geri kazandıran öncü "Yeşil Kampüs" modelini hayata geçirecek.

Sıfır alan işgaliyle sadece otopark ve terasların üzerine kurulan paneller sayesinde mevcut yeşil alanların korunduğu sistemde, yüksek verimlilikle üniversitenin enerji ihtiyacı fazlasıyla karşılanacak. İşletme süresi sonunda mülkiyeti tamamen üniversiteye devredilecek tesis, uzun vadeli gelir kapısı da olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, yatırımın hem akademik camia hem de ülke ekonomisi için önem taşıdığını belirtti.

Üniversite olarak sadece bilim üretmediklerini, aynı zamanda kaynakları en verimli şekilde kullanma sorumluluğu taşıdıklarına değinen Mantar, şunları kaydetti:

"Bu dev enerji sistemi, üniversitemizin sürdürülebilirlik ilkelerinin somut yansımasıdır. Mayıs ayında üretime geçecek GES projemizle, enerji maliyetlerimizde ciddi tasarruf sağlarken, elde edilecek geliri yine eğitim ve araştırma faaliyetlerimize aktararak kamu yararını en üst seviyeye çıkaracağız. Paris İklim Anlaşması hedefleriyle tam uyumlu olan bu yatırım, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması yolunda attığımız stratejik bir adımdır. Gelecek nesillere karbon ayak izi silinmiş, doğayla barışık bir yerleşke bırakmak en büyük önceliğimizdir."