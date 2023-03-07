FIFA 2023'e 12 Ulusal Kadın Futbol Ligi takımı ekleniyor

En çok oynanan futbol oyunu FIFA 2023'ten yeni haberler var. Çok geniş bir takım ve oyuncu veri tabanı olan FIFA'ya yeni kadın kulüpleri geliyor. Yeni bir kırılma noktası olacak ve oyuna yön verecek gelişmelerin detayları haberimizde!

FIFA 2023'e NWSL ses getirecek

Popüler oyun şirketi Electronic Arts, pazartesi günü yaptığı duyuruda Ulusal Kadın Futbol Ligi'nin FIFA 2023'e geleceğini açıkladı. NWSL Players Association ile imzaladığı lisans ortaklığı sayesinde 12 NWSL (Ulusal Kadınlar Futbol Ligi) takımının tamamı oyun içerisinde yer alacak.

Yıllardır erkek takımlarının yer aldığı FIFA'da, ilk kez kadın takımlarının yer alması kullanıcılarda büyük bir merak uyandırdı. Bununla birlikte 15 Mart'tan itibaren kullanıma sunulan oyunda, takımların tüm kadın sporcuları ileriye dönük yeni anlaşmaları yer alıyor.

Oyun aynı zamanda Electronic Arts'ın kapakta ilk kez kadın futbolcuya yani Chelsea'den Sam Kerr'e yer vermesiyle gündem oldu. İngiltere ve Fransa'da 1. Ligden 24 takımının yer aldığı FIFA, 2016 yılından bu yana çok yol kat etti.

12 NWSL takımının tamamı 15 Mart'tan itibaren Turnuva Modunda, Çevrimiçi Sezonlarda ve Dostluk Maçlarında yer alacak. Bunun yanı sıra formalar, amblemler, kupalar ve kutlamalar da dahil edilecek. Son olarak oyuna dört yeni NWSL stadyumu ekleneceğini de belirtelim.

Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nden (UKFL) sorumlu komisyon üyesi Jessica Berman, FIFA 2023 için açıklama yaptı. Sözlerinde; "FIFA 2023'e kadın futbolcuların dahil edilmesi, futbolun sınırlarını genişlettiğini gösteriyor." dedi. Buna ek olarak " Bu lig, oyuncular ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca futbol taraftarı için bir kırılma noktası. Dünyada isim yapmış sporcuların, FIFA 23 sayesinde yeteneklerini daha fazla sergileme fırsatı bulmalarından ötürü oldukça heyecanlıyız." açıklaması yaptı.

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