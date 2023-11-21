Exagate, Data World Paris'te yeni ürününü tanıttı

Veri merkezi sektörünün devlerinin bir araya geldiği Data World Paris fuarında Exagate, yeni ürünü PWG2 Intelligent PDU'yu tanıttı. Şirket, enerji dağılımının zahmetsizce yönetilmesine ve izlenmesine imkan sağlayan bu ürünü kullanıcı dostu arayüzü ve çevre sensörleriyle birlikte sunuyor.

Veri merkezi sektörünün devlerinin bir araya geldiği Data World Paris'in bu yıl 7'ncisi düzenlendi. Veri merkezi sektörünün nabzının tutulduğu fuara veri merkezleri için akıllı çözümler sunan Exagate de katıldı. Kendi Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği veri merkezlerinde ortam izleme ve kontrol çözümleri ürünlerini dünya pazarına sunan şirket, fuarda yeni ürünü PWG2 Intelligent PDU'yu tanıttı.

Veri merkezi sektörünün hızla büyüdüğü Paris'te, kapılarını açan fuara; veri merkezi ekipman ve hizmetleri, yazılım şirketleri, bağlantı, üçüncü taraf tedarikçiler, güç yönetimi, iklimlendirme, tesis yönetimi, tasarım, inşa, yönetim hizmetleri, güvenlik gibi sektörlerde çözümler sunan dünyanın önde gelen şirketleri katılım sağladı. Veri merkezleri için ortam izleme, güç dağıtım üniteleri ve enerji sistemleri yönetimi çözümler sunan Exagate de fuarda yer aldı.

Şirket, yeni ürünü PWG2 Intelligent PDU Serisi'ni de fuarda katılımcılara sunduğunu duyurdu. Yeni ürününü ilk defa Paris'te tanıtan Exagate, PWG2 Intelligent PDU Serisi'yle veri merkezi kabinetlerindeki enerji dağılımının zahmetsizce yönetilmesine ve izlenmesine imkan sunduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kullanıcı dostu arayüzü ve isteğe bağlı çevre sensörleriyle enerji altyapısında kapsamlı bir kontrol sağlıyor. Sektörde öncü bir ürün olan PWG2 Next-Gen PDU'ları güvenilirlik ve güvenlik gibi eşsiz özellikleri bir arada sunuyor. PWG2 Intelligent PDU Serisi üst düzey esneklik, gerçek zamanlı izleme ve kolay güç yönetimi için güvenli iletişim sağlayan önemli sistem güvenliği için tasarlandı. 60 santigrat dereceye kadar çalışabilme ve değerleri stabil olarak ölçebilme yeteneğiyle veri merkezi işletmeleri için dayanıklılık sağlıyor. Ayrıca Exagate teknolojisi SmartPack yazılımına da uyumlu olarak üretilen PWG2 Intelligent PDU Serisi veri merkezi işletme sahiplerine yönetim, analiz ve raporlama desteği de mevcut. Data Center World Paris'in yıldız ürünlerinden biri olarak dikkatleri çeken PWG2 Intelligent PDU Serisi yakın zamanda birçok yeni veri merkezi projesinde artı değer sağlamaya hazırlanıyor ve Exagate teknolojisini dünyanın her noktasına taşıma potansiyeli barındırıyor."