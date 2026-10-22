Eskişehir'de 18 yıllık tamirci, elektrikli bisiklet ve scooterlarda parça sıkıntısını anlattı

18 yıldır tamircilik yapan İsmail Yücel, elektrikli bisiklet ile scooterlarda yaşanan yedek parça sıkıntısına ve eğitimsiz yetkili servis sorununa dikkat çekti.

Askeriyeden emekliliğinden sonra Eskişehir'de televizyon tamirciliğiyle başladığı mesleğine elektrikli bisiklet ve scooter tamiriyle devam eden 66 yaşındaki İsmail Yücel usta, sektörde yaşanan sorunları anlattı. Şarj cihazı hatalarından yedek parça teminine kadar birçok konuya değinen İsmail Yücel, yetkililere ve firmalara çağrıda bulundu.

"Cihaz şarjı kesmeyince aküler bozuluyor"

Sürücülerin şarj konusunda dikkatli olması gerektiğini belirten İsmail Yücel, "Şarj cihazlarında akü dolduğunda elektriği kesen bir sistem bulunur. Ancak cihazlar zamanla bozulabiliyor. Vatandaşlar aracı akşam şarja takıp sabah çıkarıyor. Cihaz elektriği kesmediğinde aküler şişiyor ve kullanılmaz hale geliyor" dedi.

"Yeni modellerde parçalar birbirine bağımlı"

Yeni nesil araçların tamirinin daha zor olduğunu ifade eden Yüzcel, "Eski modellerde tek bir parçayı değiştirip uyum sağlayabiliyorduk. Yeni bisiklet ve scooterlarda ise beyin, gösterge ve motorun birbiriyle uyumlu çalışması gerekiyor. Tek parça değiştiğinde sistem hata veriyor ve çalışmıyor. Bu yüzden arıza durumunda parçaları takım olarak değiştirmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

"Yedek parça ithalatı serbest bırakılmalı, servisler eğitime tabi tutulmalı"

Yedek parça temininde yaşanan kısıtlamaların piyasada fahiş fiyatlara yol açtığını ve bunun doğrudan tüketiciye yansıdığını belirten İsmail Yücel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yurt dışından bireysel ya da serbest yedek parça getirmekte büyük zorluklar yaşıyoruz. Piyasadaki parça sayısı az olunca doğal olarak arz-talep dengesi bozuluyor ve 5 liralık parçayı 10 liraya almak zorunda kalıyoruz. Devletimizin ve ithalatçı firmaların bu duruma el atıp yedek parça akışını esnetmesi gerekiyor. Parça bollaşırsa maliyetler düşer, biz de müşteriye daha uygun hizmet veririz. Diğer bir büyük sorun ise yetkili servis yetersizliği. İthalatçı firmalar sırf kağıt üzerinde servis göstermek için yeterliliği olmayan kişilere yetkili servislik veriyor. Elektronik ve Ölçü aleti bilgisi olmayan, arıza tespiti yapamayan servisler yüzünden vatandaş elinde bozuk araçla kapı kapı gezmek zorunda kalıyor. Firmaların bu servislere en az 15-20 günlük ciddi bir teknik eğitim vermesi şarttır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı