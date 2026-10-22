Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de 18 yıllık tamirci, elektrikli bisiklet ve scooterlarda parça sıkıntısını anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 18 yıllık tamirci, elektrikli bisiklet ve scooterlarda parça sıkıntısını anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 18 yıldır tamircilik yapan İsmail Yücel, elektrikli bisiklet ve scooterlarda yedek parça sıkıntısı ile eğitimsiz yetkili servis sorununa dikkat çekti. Yücel, parça ithalatının serbest bırakılmasını ve servislerin 15-20 günlük teknik eğitime tabi tutulmasını istedi.

18 yıldır tamircilik yapan İsmail Yücel, elektrikli bisiklet ile scooterlarda yaşanan yedek parça sıkıntısına ve eğitimsiz yetkili servis sorununa dikkat çekti.

Askeriyeden emekliliğinden sonra Eskişehir'de televizyon tamirciliğiyle başladığı mesleğine elektrikli bisiklet ve scooter tamiriyle devam eden 66 yaşındaki İsmail Yücel usta, sektörde yaşanan sorunları anlattı. Şarj cihazı hatalarından yedek parça teminine kadar birçok konuya değinen İsmail Yücel, yetkililere ve firmalara çağrıda bulundu.

"Cihaz şarjı kesmeyince aküler bozuluyor"

Sürücülerin şarj konusunda dikkatli olması gerektiğini belirten İsmail Yücel, "Şarj cihazlarında akü dolduğunda elektriği kesen bir sistem bulunur. Ancak cihazlar zamanla bozulabiliyor. Vatandaşlar aracı akşam şarja takıp sabah çıkarıyor. Cihaz elektriği kesmediğinde aküler şişiyor ve kullanılmaz hale geliyor" dedi.

"Yeni modellerde parçalar birbirine bağımlı"

Yeni nesil araçların tamirinin daha zor olduğunu ifade eden Yüzcel, "Eski modellerde tek bir parçayı değiştirip uyum sağlayabiliyorduk. Yeni bisiklet ve scooterlarda ise beyin, gösterge ve motorun birbiriyle uyumlu çalışması gerekiyor. Tek parça değiştiğinde sistem hata veriyor ve çalışmıyor. Bu yüzden arıza durumunda parçaları takım olarak değiştirmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

"Yedek parça ithalatı serbest bırakılmalı, servisler eğitime tabi tutulmalı"

Yedek parça temininde yaşanan kısıtlamaların piyasada fahiş fiyatlara yol açtığını ve bunun doğrudan tüketiciye yansıdığını belirten İsmail Yücel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yurt dışından bireysel ya da serbest yedek parça getirmekte büyük zorluklar yaşıyoruz. Piyasadaki parça sayısı az olunca doğal olarak arz-talep dengesi bozuluyor ve 5 liralık parçayı 10 liraya almak zorunda kalıyoruz. Devletimizin ve ithalatçı firmaların bu duruma el atıp yedek parça akışını esnetmesi gerekiyor. Parça bollaşırsa maliyetler düşer, biz de müşteriye daha uygun hizmet veririz. Diğer bir büyük sorun ise yetkili servis yetersizliği. İthalatçı firmalar sırf kağıt üzerinde servis göstermek için yeterliliği olmayan kişilere yetkili servislik veriyor. Elektronik ve Ölçü aleti bilgisi olmayan, arıza tespiti yapamayan servisler yüzünden vatandaş elinde bozuk araçla kapı kapı gezmek zorunda kalıyor. Firmaların bu servislere en az 15-20 günlük ciddi bir teknik eğitim vermesi şarttır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Bilecik'te 'Çocuğum hasta' deyip dergi satmaya çalıştı! Eşinin üzerine 2 araç kayıtlı çıktı

'Çocuğum hasta' diye dergi satıyordu! Eşinin üzerine 2 araç çıktı
Türkiye'de siber güvenlik alarmı! Saldırı girişimleri başladı

Korkulan oldu! Saldırganlar harekete geçti
Trump'tan İran'a üstü kapalı mesaj: Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden İran mesajı! "Öyle ya da böyle..."

İran Basra Körfezi'nde 4 gemiyi aynı anda vurdu! Devrim Muhafızları'ndan ABD üslerine uyarı

İran 4 gemiyi aynı anda vurdu! Gemiler hâlâ yanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuzla'da ayakkabı fabrikasında korkutan yangın! Gece yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü

Koca fabrikada gecenin bir yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü
Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı

Buradan füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı
Uçakta yılan paniği! 40 santimetrelik yılan nedeniyle sefer iptal edildi

Bir göründü, bir kayboldu! Uçuş onun yüzünden iptal edildi
Fon krizinde kritik karar! İlk 5 madde Meclis'ten geçti

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar! Meclis'te ilk adım atıldı
Zonguldak'taki bina faciasında yeni görüntü! Çöken yapı 4 gün önce kameralara yansımış

1 kişinin öldüğü bina faciasında yapı 4 gün önce görüntülenmiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş

Babasının nüfuzunu sonuna kadar kullanmış! Şu görüntüye bakın

Dev havalimanı hedef alındı! ABD'den acil tahliye talimatı

Dünyanın en büyük havalimanına saldırı bölgenin boşalmasına sebep oldu