Emre Yetişkin: 'Kripto ile bankacılığın evrimi yeni başlıyor, erken uyum avantaj sağlar'

İstanbul Fintech Week 2025, Fişekhane'de altıncı kez kapılarını açtı. Etkinliğe WhiteBIT, CoinTR, GateTR ve Haberler.com gibi önemli kurumların yanı sıra küresel ve yerel birçok finans ve teknoloji uzmanı katıldı. Katılımın oldukça yüksek olduğu organizasyonda söz alan WhiteBIT Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, bu tür etkinliklerin yalnızca bilgi değil, anlayış derinliği de kazandırdığını vurguladı.

"Her yıl yeni kurumlar ve yeni anlatıcılar görüyoruz. Bu işin özümsenerek, içselleştirilerek anlatılması sektöre büyük katkı sağlıyor," diyen Yetişkin, Fintech dünyasının kurumsal ve bireysel düzeyde sürekli adaptasyonla büyüdüğünü ifade etti.

"WHITEBIT OLARAK GÜVENLİK VE REGÜLASYON TEMELİNDE İLERLİYORUZ"

WhiteBIT'in 8 yıllık küresel tecrübesiyle 2022 yılında Türkiye pazarına girdiğini belirten Yetişkin, "Türkiye'yi erken dönemde değerli bir pazar olarak tanımladık. Regülasyonların gelişeceğini öngörerek tüm yapımızı buna uyumlu hale getirdik," dedi.

Şirketin kendi alım-satım platformuna, kurumsal ortaklıklara ve SPK uyumlu operasyonlara sahip olduğunu belirten Yetişkin, kripto işlemlerinin artık bankalarla entegre biçimde, güvenli ve kullanıcı dostu olarak yürütülebildiğini vurguladı. "Unutulan parolalarda bile 7/24 hizmet veren sistemimiz var. Biz merkeziyetsiz olanı merkezi hale getirerek erişilebilir kıldık," ifadelerini kullandı.

"KRİPTO İNTERNET GİBİ, ERKEN UYUM SAĞLAYAN KAZANIR"

Emre Yetişkin, kripto teknolojisinin tıpkı internet gibi başlangıçta anlaşılamadığını, ancak zamanla vazgeçilmez hale geleceğini savundu. "Bugün paramla her şeyi yapıyorum diyenler, 20 yıl sonra çocuklarına kripto okuryazarlığı kazandırmak zorunda kalacak," dedi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun avantajlarını değerlendiren WhiteBIT, Türk Lirası ile işlem yapılabilen çözümler sunduklarını ve bu ürünlerin kullanıcılar için hem erişilebilir hem de düşük maliyetli olduğunu vurguladı. "Kripto, düşük maliyetli, hızlı ve sürdürülebilir bir finansal sistemin habercisi. Bu evrim, bankacılıkla kriptonun evlenmesini sağlayacak," diyen Yetişkin, bu sürecin henüz başında olunduğunu ancak adaptasyonun önemini özellikle vurguladı.