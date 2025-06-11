Emre Yetişkin: "Kripto ile bankacılığın evrimi yeni başlıyor, erken uyum avantaj sağlar"

Emre Yetişkin: 'Kripto ile bankacılığın evrimi yeni başlıyor, erken uyum avantaj sağlar'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fintech Week 2025'te konuşan WhiteBIT Başkanı Emre Yetişkin, kriptonun bankacılıkla entegrasyon sürecinde olduğunu belirterek, "Bu evrimin henüz başındayız" dedi. Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çeken Yetişkin, regülasyon uyumlu yapıları ve güvenlik odaklı hizmetleriyle pazarda emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

İstanbul Fintech Week 2025, Fişekhane'de altıncı kez kapılarını açtı. Etkinliğe WhiteBIT, CoinTR, GateTR ve Haberler.com gibi önemli kurumların yanı sıra küresel ve yerel birçok finans ve teknoloji uzmanı katıldı. Katılımın oldukça yüksek olduğu organizasyonda söz alan WhiteBIT Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, bu tür etkinliklerin yalnızca bilgi değil, anlayış derinliği de kazandırdığını vurguladı.

"Her yıl yeni kurumlar ve yeni anlatıcılar görüyoruz. Bu işin özümsenerek, içselleştirilerek anlatılması sektöre büyük katkı sağlıyor," diyen Yetişkin, Fintech dünyasının kurumsal ve bireysel düzeyde sürekli adaptasyonla büyüdüğünü ifade etti.

Emre Yetişkin: 'Kripto ile bankacılığın evrimi yeni başlıyor, erken uyum avantaj sağlar'

"WHITEBIT OLARAK GÜVENLİK VE REGÜLASYON TEMELİNDE İLERLİYORUZ"

WhiteBIT'in 8 yıllık küresel tecrübesiyle 2022 yılında Türkiye pazarına girdiğini belirten Yetişkin, "Türkiye'yi erken dönemde değerli bir pazar olarak tanımladık. Regülasyonların gelişeceğini öngörerek tüm yapımızı buna uyumlu hale getirdik," dedi.

Şirketin kendi alım-satım platformuna, kurumsal ortaklıklara ve SPK uyumlu operasyonlara sahip olduğunu belirten Yetişkin, kripto işlemlerinin artık bankalarla entegre biçimde, güvenli ve kullanıcı dostu olarak yürütülebildiğini vurguladı. "Unutulan parolalarda bile 7/24 hizmet veren sistemimiz var. Biz merkeziyetsiz olanı merkezi hale getirerek erişilebilir kıldık," ifadelerini kullandı.

"KRİPTO İNTERNET GİBİ, ERKEN UYUM SAĞLAYAN KAZANIR"

Emre Yetişkin, kripto teknolojisinin tıpkı internet gibi başlangıçta anlaşılamadığını, ancak zamanla vazgeçilmez hale geleceğini savundu. "Bugün paramla her şeyi yapıyorum diyenler, 20 yıl sonra çocuklarına kripto okuryazarlığı kazandırmak zorunda kalacak," dedi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun avantajlarını değerlendiren WhiteBIT, Türk Lirası ile işlem yapılabilen çözümler sunduklarını ve bu ürünlerin kullanıcılar için hem erişilebilir hem de düşük maliyetli olduğunu vurguladı. "Kripto, düşük maliyetli, hızlı ve sürdürülebilir bir finansal sistemin habercisi. Bu evrim, bankacılıkla kriptonun evlenmesini sağlayacak," diyen Yetişkin, bu sürecin henüz başında olunduğunu ancak adaptasyonun önemini özellikle vurguladı.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Teknoloji

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Ünlü oyuncudan cesur kutlama! Yeni yaşına çıplak girdi
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
title