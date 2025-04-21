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Emre Akadal: Yapay zeka, bazı insanların işini elinden alacak

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İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Akadal, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Akadal, yapay zekanın programlama, meslek seçimi ve girişimcilik üzerindeki etkilerini değerlendirirken, gelecekte tekrarlayan işlerin tamamen ortadan kalkacağını söyledi.

Haberler.com ekranlarında Abdurrahman Yazıcı'nın sunduğu programa katılan Doç. Dr. Emre Akadal, yapay zekanın iş dünyasında köklü değişimlere yol açtığını ifade etti. Programlama dünyasından girişimciliğe kadar birçok başlıkta dikkat çeken yorumlar yaptı.

"YAPAY ZEKA, BAZI İNSANLARIN İŞİNİ ELİNDEN ALACAK"

Akadal, yapay zekayı "bilgisayarların insan gibi davranması" şeklinde tanımlayarak, bu teknolojinin özellikle programlama alanında büyük avantajlar sunduğunu belirtti. "Yapay zeka, programlama dünyasında bazı insanların işini elinden alacak" diyen Akadal, kritik detaylar için hâlâ uzmanlara ihtiyaç duyulacağını da ekledi. Aynı zamanda yazılım geliştirmede işin %80'inin, %20'lik bir eforla tamamlanabildiğini söyledi.

Emre Akadal: Yapay zeka, bazı insanların işini elinden alacak

"TEKRARLI SÜREÇLERİN TAMAMINI YAPAY ZEKAYA DEVREDEBİLİRİZ"

Yapay zekanın en çok tekrar eden rutin işlerde etkili olduğunu vurgulayan Akadal, "Aynı işi tekrar tekrar yaptığımız tüm durumlar için yapay zeka bize çözümler sunuyor" dedi. Bu doğrultuda, gelecekte tercih edilecek mesleklerin tekrarlayan süreçlerden uzak, tasarım, geliştirme ve kişisel beceriyi öne çıkaran işler olacağını belirtti. "Yazılımcı olmaktan öte belli bir konuda uzman olmak daha faydalı olabilir" şeklinde konuştu.

Emre Akadal: Yapay zeka, bazı insanların işini elinden alacak

"TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ ÇOK GÜÇLÜ"

Yapay zekanın sadece bireysel değil, kurumsal anlamda da büyük dönüşümler yaratacağını dile getiren Akadal, "Elde ettiğimiz teknolojilerin işletme dünyasını nasıl değiştirdiğini henüz görmedik" dedi. Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin güçlü olduğunu söyleyen Akadal, Türk girişimcilerin yeni teknolojilere hızlı adapte olma yeteneğine sahip olduğunu vurguladı. "Az gelişmiş bir ülkede bile gelişmiş bir ülkeden daha iyi bir girişim çıkabilir" ifadelerini kullandı.

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Emre Akadal: Yapay zeka, bazı insanların işini elinden alacak
Haberler.com / Şevval Çelik - Teknoloji
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