Elon Musk yeni bir sektöre el atıyor

Twitter'ı satın aldıktan sonra platformu zenginleştiren Elon Musk, X Money ile platforma finansal bir hava kazandırmıştı. Elon Musk şimdi yaptığı açıklamada ise "Ödemeler derken, bir kişinin tüm finansal hayatını kastediyorum" diyerek, banka hesaplarına gerek kalmadan finansal yönetim sağlayan bir sistem kurmayı planladığını ifade etti. X Money, kullanıcılara tek bir platform üzerinden para gönderme, ödeme yapma ve finansal işlemleri yönetme imkanı sunacak.

WECHAT MODELİ İLHAM KAYNAĞI

Musk'ın X Money hamlesinin, Çin'in önde gelen süper uygulamasının WeChat'ten ilham aldığı düşünülüyor. WeChat, mesajlaşma, ödeme sistemleri, alışveriş, yemek siparişi gibi birçok hizmeti tek bir platformda sunarak milyonlarca kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. Musk, benzer bir stratejiyle, kullanıcıların finansal işlemlerini yönetebilecek, bankalara olan bağımlılığı azaltan bir sistem kurmayı hedefliyor.

X MONEY'NİN RAKİPLERİ

X Money, Chase, CashApp ve Venmo gibi büyük finansal hizmet platformlarına rakip olmayı amaçlıyor. Musk'ın asıl hedefi, X'i sosyal medyanın ötesine taşıyarak finans dünyasında önemli bir oyuncu haline getirmek.