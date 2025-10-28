Haberler

Elon Musk, Grokipedia Projesini Duyurdu

Elon Musk, Grokipedia Projesini Duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elon Musk, insanlık için önemli bir adım olarak tanımladığı Grokipedia adlı çevrim içi ansiklopedi projesini başlattı. Grokipedia'da içerikler yapay zeka Grok tarafından doğrulanacak ve kullanıcılar hatalı bilgi bildirimi yapabilecek.

ELON Musk, çevrim içi ansiklopedi olan Grokipedia projesini resmen başlattığını duyurdu.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, yeni platformun insanlık için 'medeniyet açısından son derece önemli' bir adım olduğunu ve 'evreni anlamaya giden yolda gereklilik' taşıdığını belirtti. Grokipedia'da içeriklerin 'Grok' adlı yapay zeka tarafından doğrulandığı kaydedilerek, kullanıcıların doğrudan düzenleme yapamayacağı fakat hatalı bilgi tespiti için öneri gönderebileceği bildirildi.

Bazı Grokipedia sayfalarında, içeriğin 'Wikipedia'dan uyarlanarak' oluşturulduğu ve Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 lisansı altında paylaşıldığı notu yer alıyor. Musk, yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar Grok'un Wikipedia'dan içerik çekmeyi bırakmasını hedeflediğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor

Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Türkiye'nin Eurofighter hamlesi Yunanistan ve İsrail'i korkuttu: Yeni sayfa

Türkiye'nin Eurofighter hamlesi iki ülkeyi korkuttu: Yeni sayfa
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi

Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
title