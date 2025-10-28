Elon Musk, Grokipedia Projesini Duyurdu

ELON Musk, çevrim içi ansiklopedi olan Grokipedia projesini resmen başlattığını duyurdu.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, yeni platformun insanlık için 'medeniyet açısından son derece önemli' bir adım olduğunu ve 'evreni anlamaya giden yolda gereklilik' taşıdığını belirtti. Grokipedia'da içeriklerin 'Grok' adlı yapay zeka tarafından doğrulandığı kaydedilerek, kullanıcıların doğrudan düzenleme yapamayacağı fakat hatalı bilgi tespiti için öneri gönderebileceği bildirildi.

Bazı Grokipedia sayfalarında, içeriğin 'Wikipedia'dan uyarlanarak' oluşturulduğu ve Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 lisansı altında paylaşıldığı notu yer alıyor. Musk, yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar Grok'un Wikipedia'dan içerik çekmeyi bırakmasını hedeflediğini aktardı.