Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde Yeni Düzenlemeler Yayımlandı

Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde Yeni Düzenlemeler Yayımlandı
Güncelleme:
Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde çeşitli düzenlemeler yapıldı. Yeni düzenlemeler arasında coğrafi çitleme, veri paylaşımı, izin süreleri, çağrı merkezi zorunluluğu ve yerli üretim şartı gibi başlıklar yer alıyor. Yetki belgesi sahiplerinin e-skuterlerin konum bilgilerini U-Net sistemine işleme zorunluluğu güçlendirildi. İşletmelerin hizmet verecekleri skuterlerin en az yüzde 30'unu yerli üreticilerden temin etmesi gerekecek. Bu hüküm, 1 Temmuz 2026 tarihinde uygulamaya girecek.

ELEKTİRİKLİ Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde çeşitli düzenlemelere gidildi. Resmî Gazete'de yayımlanan değişikliklere göre; coğrafi çitleme, veri paylaşımı, izin süreleri, çağrı merkezi zorunluluğu ve yerli üretim şartı gibi başlıklarda yeni hükümler getirildi.

Yapılan değişiklikle 'coğrafi çitleme' tanımı yönetmeliğe eklendi. Coğrafi çitleme kapsamında, belirli alanlara giriş veya bu alanlarda yapılabilecek eylemler yazılım üzerinden sınırlandırılacak.

Yetki belgesi sahiplerinin e-skuterlerin seri, plaka ve ID numaralarını ve konum bilgilerini U-Net sistemine işleme zorunluluğu güçlendirildi. Buna göre; sürüşe başlanan skuterlerin konumu 3 dakikada bir, sürüşü bitenlerin konumu en geç 10 dakika içinde, sürüş dışı her hareketin konumu anlık bildirilecek. Yönetmeliğe göre işletmeler, her ay düzenli olarak kaza ve şikayet verilerini U-Net'e iletecek.

E-skuter işletmecilerine verilen izin süresi ise 2 yıl olarak belirlendi. Sürenin bitiminde yeni başvuru olmaması durumunda, harcın ödenmesi kaydıyla izin 1 yıl daha uzatılabilecek.

İşletmeler, bir ilçe veya bölgede toplam izinli skuter sayısının en az yüzde 70'ini (Kasım–Şubat döneminde yüzde 40), En fazla yüzde 130'undan fazlasını bulunduramayacak.

İşletmelerin 7 gün 24 saat hizmet verecek bir çağrı merkezi veya aynı işlevi görecek mobil uygulama bulundurması zorunlu hale getirildi. Mobil uygulamalarda skuter konumu, şarj durumu, tahmini menzil, yasak bölgeler (coğrafi çitleme haritası), anlık ücret bilgisi, karbon ayak izi karşılaştırması gibi bilgilerin yer alacağı arayüzler zorunlu olacak.

İşletmeler, hizmet verecekleri skuterlerin en az yüzde 30'unu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilen yerli üreticilerden temin edecek. Bu hüküm, 1 Temmuz 2026 tarihinde uygulamaya girecek.

