Efsaneye Elveda: Son Dodge Challenger Üretimden Kalktı

Otomotiv dünyasını yakından ilgilendiren bir gelişme meydana geldi. Bir zamanlar adından sıkça söz ettiren Dodge'un efsanevi modeli Challenger, geçtiğimiz cuma günü itibariyle fabrikaya veda etti. İşte detaylar!

Son Dodge Challenger'ın veda videosu yayımlandı!

Geçtiğimiz günlerde otomotiv dünyasını yakından ilgilendiren bir gelişme meydana geldi. Bir zamanların en popüler araçları olan Ford Mustang, Chevrolet Camaro ve Dodge Challenger modelleri ile artık veda etme zamanı geldi.

The last Dodge Challenger was manufactured ?? pic.twitter.com/XX5cbCXhMe — SAY CHEESE! ???? (@SaycheeseDGTL) December 27, 2023

Bu üç model arasında en sona kalan ise Dodge Challenger oldu. Efsanevi model, geçtiğimiz cuma günü itibariyle üretim bankından ayrılarak bir dönemi kapattı. Ayrıca üretilen son araç ise Patch Blackberry rengine sahip olan SRT Demon 170 oldu.

Bu araç haziran ayının başında bağış amacı ile satışa çıktı. Satışta ise 700 bin dolar fiyatıyla dikkatleri çekti. Banttan inen araçla satışa çıkan aracın aynı olup olmadığı bilinmiyor ancak model olarak aynılar.

Söz konusu ikonik model, 20 yıldır Kanada'daki Brampton Assamblesi'ni Plant'ta üretiliyordu. Ancak artık Charger serisi burada üretilmeyecek. Ayrıca bu modelin son olmasının nedeni de normalde bilinen Challenger'ın bundan sonra elektrikli olacak olmasından kaynaklı. Bu bakımdan yeni bir Challenger'ın geleceğini söylemek mümkün.

SRT Demon, oldukça etkileyici özelliklere sahip. E85 yakıt ile çalışan 6,2 litrelik süperşarjlı motoru, 1045 beygir güç ve 1280 Nm tork üreterek oldukça iddialı modeller arasında yer alıyor.

Peki, siz Dodge Challenger hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!