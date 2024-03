Efsane film için geri sayım başladı! İşte Netflix Nisan 2024 takvimi

Günümüzün dijital çağında geleneksel sinema salonlarının yerini artık dijital akış servisleri almış durumda. Bu servisler arasında öne çıkan isim ise şüphesiz Netflix. Sürekli yenilenen ve her ay taze yapımlarla zenginleşen içerik kütüphanesi ile dikkat çeken Netflix, Nisan 2024'te de izleyicilerini bir dizi yeni film ve diziler ile buluşturacak. İşte Netflix Nisan 2024 içerik takvimi…

Netflix'in nisan ayında yayınlayacağı içeriklere baktığımızda 2006'da vizyona giren efsane Inside Man filminin 1 Nisan itibariyle abonelere sunulacağını görüyoruz. Bununla birlikte 2022 yapımlı One Piece Film: Red de aynı gün kütüphaneye eklenecek.

İçerik AdıDizi / FilmTarih Super Rich in Korea (1. sezon)DiziBelirsizAmerican Graffiti (1973)Film1 NisanBaby Driver (2017)Film1 NisanBattleship (2012)Film1 NisanBlack Clover (1-2. sezon)Dizi1 NisanBorn on the Fourth of July (1989)Film1 NisanEnder's Game (2013)Film1 NisanGlass (2019)Film1 NisanGreat Teacher Onizuka / GTO (1. sezon)Dizi1 NisanHaikyu!! Movie 3: Genius and Sense (2017)Film1 NisanHaikyu!! Movie 4: Battle of Concepts (2017)Film1 NisanHappy Gilmore (1996)Film1 NisanHotel Transylvania (2012)Film1 NisanHotel Transylvania 2 (2015)Film1 NisanHow to Be Single (2016)Film1 NisanInside Man (2006)Film1 NisanInside Man: Most Wanted (2019)Film1 NisanIt's Kind of a Funny Story (2010)Film1 NisanMolly's Game (2017)Film1 NisanMortal Engines (2018)Film1 NisanNight Raiders (2021)Film1 NisanOne Piece Film: Red (2022)Film1 NisanRole Models (2008)Film1 NisanSex and the City (1-6. sezon)Dizi1 NisanSkyscraper (2018)Film1 NisanSmokey and the BanditFilm1 NisanSmokey and the Bandit IIFilm1 NisanSplit (2016)Film1 NisanStep Up: Revolution (2012)Film1 NisanStrawberry Shortcakes: Spring Spectacular (2024)Film1 NisanTalladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006)Film1 NisanThe Land Before Time (1988)Film1 NisanThe Little Things (2021)Film1 NisanThe Magic Prank Show with Justin Willman (1. sezon)Dizi1 NisanThe Matrix CollectionFilm1 NisanThe Theory of Everything (2015)Film1 NisanWild Things (1998)Film1 NisanWhite Collar (1-6. sezon)Dizi1 NisanYou've Got Mail (1998)Film1 NisanTogether: Tr3ble Winners (2024)Film2 NisanCrime Scene Berlin: Nightlife Killer (1. sezon)Dizi3 NisanFiles of the Unexplained (1. sezon)Dizi3 NisanZero to Hero (2024)Dizi3 Nisan100 Days to Indy (1. sezon)Dizi4 NisanCrooks (1. sezon)Dizi4 NisanI Woke Up A Vampire (1. sezon)Dizi4 NisanNinjago: Dragons Rising (2. sezon)Dizi4 NisanRIPLEYMini Dizi4 NisanThe Tearsmith (2024)Film4 NisanParasyte: The Grey (1. sezon)Dizi5 NisanSCOOP (2024)Film5 NisanThe Antisocial Network: Memes to Mayhem (2024)Film5 NisanMegan Leavey (2017)Film8 NisanSpirit Rangers (3. sezon)Dizi8 NisanNeal Brennan: Crazy Good (2024)Film9 NisanAnthraciteMini Dizi10 NisanDeath Whisperer (2023. sezon)Film10 NisanThe Hijacking of Flight 601 (1. sezon)Dizi10 NisanUnlocked: A Jail Experiment (1. sezon)Dizi10 NisanWhat Jennifer Did (2024)Film10 NisanAs The Crow Flies (2. sezon)Dizi11 NisanBaby ReindeerMini Dizi11 NisanHeartbreak High (2. sezon)Dizi11 NisanMeekah (2. sezon)Dizi11 NisanMidsummer Night (1. sezon)Dizi11 NisanThe Bricklayer (2023)Film11 NisanA Journey (2024)Film12 NisanAmar Singh Chamkila (2024)Film12 NisanGood Times (1. sezon)Dizi12 NisanLove, Divided (2024)Film12 NisanStolen (2024)Film12 NisanStrange Way of Life (2023)Film12 NisanWoody Woodpecker Goes to Camp (2024)Film12 NisanHans Zimmer: Hollywood Rebel (2022)Film15 NisanMOB PSYCHO 100 (1-2. sezon)Dizi15 NisanOverlord (1-4. sezon)Dizi15 NisanThe Fairly OddParents (4-5. sezon)Dizi15 NisanAnna (2019)Film16 NisanKnocked Up (2007)Film16 NisanJimmy Carr: Natural Born Killer (2024)Film16 NisanBlack Sails (1-4. sezon)Dizi17 NisanDon't Hate the Player (1. sezon)Dizi17 NisanOur Living World (1. sezon)Dizi17 NisanThe Circle (6. sezon)Dizi17 NisanThe Grimm Variations (1. sezon)Dizi17 NisanBros (1. sezon)Dizi18 NisanThe Upshaws (5. part)Film18 NisanRebel Moon: Part Two: The Scargiver (2024)Film19 NisanDuran Duran: There's Something You Should Know (2018)Film21 NisanAhead of the Curve (2020)Film22 NisanCoComelon Lane (2. sezon)Dizi22 NisanFern Brady: Autistic Bikini Queen (2024)Film22 NisanAnyone But You (2023)Film23 NisanBrigands: The Quest for Gold (1. sezon)Dizi23 NisanFight for Paradise: Who Can You Trust? (1. sezon)Dizi23 NisanDeliver Me (1. sezon)Dizi24 NisanKing Richard (2021)Film24 NisanTLC Forever (2023)Film24 NisanCity Hunter (2024)Film25 NisanDead Boy Detectives (1. sezon)Dizi25 NisanHack Your Health: The Secrets of Your Gut (2024)Film26 NisanThe Asunta CaseMini Dizi26 NisanBoiling Point (1. sezon)Dizi29 NisanHoneymoonish (2024)Film29 NisanFiasco (1. sezon)Dizi30 Nisan

