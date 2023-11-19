EA Sports FC 24 Sunucu Kesintileriyle Karşı Karşıya

EA Sports FC 24 şu anda sunucu kesintileriyle karşı karşıya ve EA FC'nin rekabetçi modu olan Hafta Sonu Ligi'nin ortasında oyuncular için oyun deneyimini kesintiye uğratıyor. EA henüz sorunu resmi olarak kabul etmedi.

Ea Sports FC 24 şu anda sunucu kesintileriyle karşı karşıya ve EA FC'nin rekabetçi modu olan Hafta Sonu Ligi'nin ortasında oyuncular için oyun deneyimini kesintiye uğratıyor. Yaygın bir sorun olmasına rağmen Electronic Arts (EA) henüz sorunu resmi olarak kabul etmedi.

EA FC 24 Hafta Sonu Ligi'nde bağlantı koptuğunda mağlup sayılıyorsunuz

Sunucu kesintisinin zamanlaması, oyuncuların sınırlı sayıda maçta yarıştığı bir dönem olan Hafta Sonu Ligi'ne denk geldiği için özellikle talihsiz. Hafta Sonu Ligi sadece 20 maça izin verdiğinden ve herhangi bir bağlantı kopması kayıp olarak sayıldığından, devam eden sunucu sorunları, rekabet etmek için değerli fırsatları kaybedebileceklerinden korkan oyuncular arasında hayal kırıklığına neden oluyor.

EA'in etkilenen oyunculara kaybedilen maçlar için tazminat ödeyip ödemeyeceği belirsizliğini koruyor ve Hafta Sonu Ligi'ne aktif olarak katılanlar için bir başka endişe katmanı daha ekliyor. EA'den herhangi bir onay ya da iletişim gelmemesi, oyuncuları devam eden sorunların durumu hakkında belirsiz bırakarak hayal kırıklığını daha da artırıyor.

PlayStation oyuncularından gelen bildiriler, PlayStation Network'e (PSN) bağlı olmadıklarını belirten bildirimler aldıklarını ve sorunu bu bağlantı sorununa bağladıklarını gösteriyor. Bununla birlikte, bu oyuncular PlayStation Store'a erişebildiklerini ve diğer çevrimiçi oyunlara sorunsuz bir şekilde katılabildiklerini belirterek, özellikle EA Sports FC 24'ü etkileyen sunucu kesintisinin doğası hakkında soru işaretleri uyandırıyor.

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Kesinti gözden kaçmadı ve Downdetector oyunla ilgili sorunlara ilişkin kullanıcı raporlarında önemli bir artış kaydetti. Sorun bildirimlerindeki bu yaygın artış, EA Sports FC 24 sunucularında önemli ve yaygın bir sorun olduğuna işaret ediyor.

EA henüz konuyla alakalı bir oyrum yapmış değil. Siz de benzer bir problem yaşadınız mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.