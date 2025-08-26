E-Devlet'te birikmiş paranız olabilir: 2 adımda bunu öğrenebilirsiniz

E-Devlet üzerinden vatandaşların unuttuğu ya da farkında olmadığı birikmiş paralar kolayca sorgulanabiliyor. Sadece 2 adımda yapılabilen bu işlemle, üzerinize kayıtlı iade, destek ödemesi ya da unutulan tutarları öğrenmek mümkün. İşte herkesi ilgilendiren konunun detayları...

Vatandaşların zaman zaman unuttuğu ya da hiç haberdar olmadığı birikmiş paralar, E-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Konuyla ilgili sosyal medyada video çeken bir kadın kullanıcı, nasıl yapılacağını adım adım anlattı.

"350 BİN LİRAYA KADAR RAKAMLAR GÖRDÜM"

Söz konusu kullanıcı, göstermiş olduğu bu yöntemle birçok kişinin ciddi tutarlarda parası olduğunu öğrendiğini belirterek, "Dün gösterdiğim yöntemle 700 liradan 350 bin liraya kadar rakamlar gördüm" dedi.

İKİ BASİT ADIM

Paylaşılan yönteme göre:

  • E-Devlet arama kısmına "Takasbank" yazıldığında üzerinize kayıtlı iade, emeklilik veya yatırım fonu gibi paralar listelenebiliyor. Ancak burada görülen tutar bireysel emeklilikten kaynaklanıyorsa çekilmesi halinde sistem iptal olabiliyor.
  • Arama kısmına "Şahıs ödemeleri" yazıldığında ise bir kurum ya da şahıs tarafından adınıza gönderilmiş, fakat elinize ulaşmamış paralar görülebiliyor. Çıkan tutarlar banka hesabına yönlendirilerek ya da PTT'den talep edilerek çekilebiliyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK UYARISI

Videoda ayrıca, bireysel emeklilikten kaynaklı görülen tutarların çekilmesi halinde söz konusu emeklilik planının sona ereceği uyarısı yapıldı.

