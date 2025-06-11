Dünyanın İlk Yapay Zekalı Robot 4S Mağazası Pekin'de Açılıyor

Dünyanın İlk Yapay Zekalı Robot 4S Mağazası Pekin'de Açılıyor
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Dünyanın ilk yapay zekalı robot 4S mağazası, 2025 Dünya Robot Konferansı sırasında Pekin'de açılacak. Mağaza, yapay zekalı robotlarla satış, hizmet ve bilgi geri bildirimini yenilikçi bir şekilde bir araya getirecek.

DÜNYANIN ilk yapay zekalı robot 4S mağazasının Çin'in başkenti Pekin'de açılacağı duyuruldu.

Dünyanın ilk yapay zekalı robot 4S mağazasının 2025 Dünya Robot Konferansı'nın düzenleneceği 8-12 Ağustos tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de açılacağı bildirildi. Mağaza, Pekin'deki Yizhuang'da bulunan Pekin Robot Endüstri Parkı'nda kurulacak.

Yapay zekalı robot 4S mağazasının, yapay zekalı robotlara odaklanarak satış, yedek parça temini, satış sonrası hizmet ve bilgi geri bildirimi işlevlerinin yenilikçi bir şekilde birleştirileceği belirtildi.

Mağazanın, senaryo temelli sergileme, sürükleyici etkileşim, standartlaştırılmış teslimat ve kesintisiz satış sonrası hizmet gibi çok yönlü işlevler sunacağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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