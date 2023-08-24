Doping Hafıza, Yenilikçi Ürünlerini Tanıttı

Doping Hafıza ekibi, geçtiğimiz yıllarda evlerinde çocukları için kullandıkları uygulamayı daha da güçlendirerek bir üst seviyeye taşıdı. Etkinlik, özel bir yemek servisinin ardından katılımcılara yapılan etkileyici bir sunumla başladı. Sunumun başrolünde ise Doping Hafıza'nın CEO'su Mert Kalkavan, Yazılım Lideri Alperen Can ve Dopiverse oyun ekibi lideri Utku Dönertaş vardı.

Davetliler, yenilenen uygulamanın özelliklerini ve kullanıcı dostu arayüzünü merakla dinlerken, Doping Hafıza ekibi gelecek planları ve uluslararası projeleri hakkında da bilgi verdi. Etkinliğin son bölümünde katılımcıların soruları cevaplandırıldı ve bu üçlü, uygulamanın gelecekteki hedefleri ve uluslararası arenadaki vizyonunu açıkladı.

Lansmanda ayrıca okul öncesi çağdaki (1-6 Yaş) çocuklara yönelik "Dopi Verse" adlı gene tamamen eğitim amaçlı bir oyun da tanıtıldı…

Sonuç olarak, Zorlu PSM Skylounge'da gerçekleşen Doping Hafıza ürün tanıtım etkinliği, teknoloji dünyasının öncü isimlerini ve ünlü simalarını bir araya getirerek, çocukların hafıza gelişimine yönelik yenilikçi bir adımın kapılarını araladı.

Lansman toplantısına magazinkolik.com Genel Yayın Yönetmeni Nurcan Sabur'da katıldı... Şirketin CEO'su Mert Kalkavan hem Doping Hafıza'ya gelen yenilikler, hem de "Dopi Verse" hakkında bilgilendirmelerde bulundu...