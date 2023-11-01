Dijital İmza Platformu, Araç Kiralama Sözleşmelerini Dijital Ortama Taşıdı

Tüm dijital imza teknolojilerini tek çatı altında toplayan Dijital İmza Platformu, araç kiralama sözleşmelerini, hasar formlarını ve teslim tutanaklarını biyometrik imza teknolojisiyle dijital ortama taşıdı. Türkiye'nin önde gelen araç kiralama şirketleri tarafından kullanılan platform sayesinde kiralık araçlara dair tüm süreçler daha hızlı ve kolay hale gelirken şirketlerin arşivleme maliyetleri ve kağıt tüketimi de azaldı.

Şirketlerin dijital dönüşümüne liderlik eden teknoloji danışmanı DDTECH'in çatısı altındaki şirketlerden Dijital İmza Platformu (DİP), 2023'te Türkiye'nin önde gelen 20'ye yakın araç kiralama şirketine hizmet vermeye başladı.

DDTECH Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kulu, yurt dışında Tap&Sign markasıyla faaliyet göstermeye hazırlanan platform sayesinde araç kiralamak isteyen kişilerin sözleşme, teslim tutanağı ve gerekli durumlarda hasar formu gibi belgeleri biyometrik imza sayesinde dijital olarak imzalayabildiğini, böylece sürecin daha hızlı ve kolay hale geldiğini söyledi.

Kulu, "Standart araç kiralama işleyişinde öncelikle bir ofise gidilip sözleşme imzalanır. Ardından otoparkta görevliden araç teslim alınır. Bu sırada hasar, kilometre ve benzin seviyesi gibi bilgilerin yer aldığı form imzalanır. Araç iade edilirken de benzer bir prosedür takip edilir. Tüm bu süreçte, KVKK ve açık rıza metinleri eklendiği için yaklaşık 4-5 belge imzalanır. Dijital İmza Platformu sayesinde bu süreç artık dijitalleştirildi. Dahası platform, müşterilerimizin kullandığı yazılımlara entegre olabilme yeteneğine de sahip. Bu sayede belge çıktısı alma ve zaman kaybı gibi sorunlar ortadan kalktı. Firmalar için fiziki arşiv tutma zorunluluğu da bitti, mevcut arşiv belgelerine de hızlı erişim sağlandı" diye konuştu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Ahmet Kulu, DİP sayesinde sunulan yeni araç kiralama sürecinde görevlinin tabletinde yer alan uygulama üzerinden sadece araç plakasını yazmasının yeterli olduğunu, bu şekilde ilgili tüm bilgilerin otomatik olarak tablette çıktığını söyledi. Kulu, "Görevli gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra kullanıcı tablet üzerinden biyometrik imza atıyor. Araç iadesinde de benzer bir süreç işliyor, ayrıca aracın fotoğraflarını ekleme özelliği mevcut. Platform, hasarlı araç teslimi durumlarında ekspertiz raporu hazırlama hizmeti de sunuyor" dedi.

ŞİRKETLER ARAÇLARINI KİME KİRALADIKLARINDAN EMİN OLUYOR

Kulu, dijitalleşmenin araç kiralama şirketlerine arşiv maliyetlerinin azalması, belge arama süreçlerinin kısalması ve kağıt tüketiminin düşmesi gibi avantajlar da sağladığını kaydetti.

Ahmet Kulu, bunlara ek olarak şirketlere sundukları kimlik doğrulama hizmeti sayesinde özellikle değerli araç kiralamalarında dolandırıcılık riskini de minimuma indirdiklerini vurguladı.

BİYOMETRİK İMZA PEK ÇOK KOLAYLIK SUNUYOR

NFC teknolojisi veya kimlik kartı okuyucuları üzerinden gerçekleştirilen kimlik doğrulama, KPS (kimlik paylaşım sistemi) üzerinden yapılıyor ve ekstra bir güvenlik katmanı oluşturuyor.

Biyometrik imza yöntemi, Dijital İmza Platformu müşterilerinin yazılım geliştiricilerine kolaylık sağlamasının yanında yasal ve adli kolaylıklar da sunuyor. Geleneksel ıslak imza yönteminde imzanın ne zaman ve nasıl atıldığına dair kesin bilgi bulunmuyor. Platform, Kamu SM zaman damgası ve GPS verisiyle bu bilgilere güvenilir şekilde ulaşılmasını sağlıyor.

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