DHMİ'nin yerli ve milli ÇARE Sistemi Azerbaycan'da hizmete başladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından geliştirilen Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE) Sistemi, Azerbaycan'da kullanılmaya başlandı. Sistem, hava trafik kontrol hizmetlerinde etkin bir biçimde kullanılarak hava trafik emniyetinin sağlanmasına yardımcı oluyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün hava trafik yönetimi alanında tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE) Sistemi, saha testlerinden başarıyla geçerek Azerbaycan'da hizmete başladı.

Türkiye'de 40'tan fazla havalimanında hizmet veren Hava Trafik Yönetimine (ATM) ilişkin Ar-Ge ürünlerinden ÇARE sisteminin ilk ihracatı, Azerbaycan'a yapıldı. Sözleşme kapsamında Azerbaycan Bakü Haydar Aliyev, Gence ve Fuzuli Havalimanlarına kurulumu yapılan sistemle ilgili kullanıcılara eğitim verildi. Saha testleri de başarıyla tamamlanan ÇARE, Azerbaycan hava trafik kontrol hizmetlerinde kullanılmaya başlandı.

Gerçek zamanlı uçuş verilerini harita üzerinde sergileyen insan-makine ara yüzü uygulaması olan ve TÜBİTAK iş birliği ile geliştirilen ÇARE Sisteminin kullanıcı dostu olması, hava trafik kontrolörlerinin hava trafiğini etkin bir biçimde yönetmesine ve hava trafik emniyetinin en üst düzeyde sürdürülmesine imkan tanıyor. - İSTANBUL