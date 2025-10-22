Haberler

Dev şirketten şok plan! 600 bin çalışanı robotlarla değiştirecek

Dev şirketten şok plan! 600 bin çalışanı robotlarla değiştirecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amazon, 2033'e kadar operasyonlarının yüzde 75'ini robotlara devretmeyi planlıyor. 600 bin çalışanı robotlarla değiştirecek şirket, 2027'ye kadar 160 bin pozisyonun kapanmasını öngörüyor.

New York Times'ın ulaştığı belgelere göre Amazon, 2033 yılına kadar tüm operasyonlarının yüzde 75'ini robotlar aracılığıyla yürütmeyi hedefliyor. Plan kapsamında yalnızca 2027 yılına kadar 160 bin pozisyonun ortadan kalkması öngörülüyor.

HER ÜRÜNDE 30 SENTLİK TASARRUF

Belgelerde yer alan tahminlere göre otomasyon planı, Amazon'a 2025–2027 arasında 12,6 milyar dolar maliyet avantajı sağlayacak. Bu da her ürün gönderiminde ortalama 30 sentlik tasarruf anlamına geliyor.

Amazon hâlihazırda dünya çapında 1 milyondan fazla robot kullanıyor. Şirket, ayrıca iki ayaklı insansı robot modeli "Digit" üzerinde de saha testleri gerçekleştiriyor.

ŞİRKETTEN "İMAJ" STRATEJİSİ

Rapor, Amazon yönetiminin kamuoyu tepkilerini azaltmak için kelime seçimlerinde daha yumuşak bir dil benimsemeyi tartıştığını da ortaya koydu. Şirketin, "otomasyon" veya "yapay zekâ" yerine "ileri teknoloji" ve "cobot" (insanla birlikte çalışan robot) gibi ifadeleri kullanmayı planladığı belirtiliyor.

AMAZON'DAN YANIT: BELGELER EKSİK TABLO SUNUYOR

Amazon sözcüsü Kelly Nantel, sızan belgelerin "yalnızca bir ekibin bakış açısını yansıttığını" belirterek, şirketin genel işe alım stratejisini temsil etmediğini savundu. Nantel, "Belgeler her zaman eksik bir tablo sunar," dedi ve ABD genelinde aktif işe alımların sürdüğünü, yıl sonuna kadar 250 bin sezonluk pozisyon açılacağını açıkladı.

"İŞVERENLİKTEN, İŞ YOK EDİCİYE EVRİLEBİLİR"

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, planın hayata geçmesi durumunda "ABD'nin en büyük işverenlerinden biri olan Amazon'un artık net bir iş yaratıcı değil, iş yok edici konumuna gelebileceği" uyarısında bulundu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Teknoloji
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Merkez Bankası'ndan yeni para kararı! Bugün tedavüle çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 43 gol atıldı

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 43 gol atıldı
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak?

Karar sonrası en merak edilen soruyu avukata sorduk: Kaç yıl yatarlar?
Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 43 gol atıldı

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 43 gol atıldı
Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek

Trump'tan Çin'e ağır ceza! İşte kabusun başlayacağı tarih
Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki

Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Bayer Leverkusen-PSG maçında yok yok: 2 kırmızı kart, 9 gol ve tarihi skor

Bu maçta yok yok: 2 kırmızı kart, 9 gol ve tarihi skor
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu

Bizim Çocuklar dünyaya damga vurmaya devam ediyor! Şimdi de Yusuf
Louvre Müzesi'ndeki şok soygunda maddi kaybın boyutu belli oldu

Dünyanın konuştuğu skandalda maddi kaybın boyutu çok fena
Farkında olmadan ünlü oyuncu Hazal Şenel'in resimlerini çekti

Farkında olmadan ünlü oyuncunun resimlerini çekti
title