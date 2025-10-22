Dev şirketten şok plan! 600 bin çalışanı robotlarla değiştirecek

New York Times'ın ulaştığı belgelere göre Amazon, 2033 yılına kadar tüm operasyonlarının yüzde 75'ini robotlar aracılığıyla yürütmeyi hedefliyor. Plan kapsamında yalnızca 2027 yılına kadar 160 bin pozisyonun ortadan kalkması öngörülüyor.

HER ÜRÜNDE 30 SENTLİK TASARRUF

Belgelerde yer alan tahminlere göre otomasyon planı, Amazon'a 2025–2027 arasında 12,6 milyar dolar maliyet avantajı sağlayacak. Bu da her ürün gönderiminde ortalama 30 sentlik tasarruf anlamına geliyor.

Amazon hâlihazırda dünya çapında 1 milyondan fazla robot kullanıyor. Şirket, ayrıca iki ayaklı insansı robot modeli "Digit" üzerinde de saha testleri gerçekleştiriyor.

ŞİRKETTEN "İMAJ" STRATEJİSİ

Rapor, Amazon yönetiminin kamuoyu tepkilerini azaltmak için kelime seçimlerinde daha yumuşak bir dil benimsemeyi tartıştığını da ortaya koydu. Şirketin, "otomasyon" veya "yapay zekâ" yerine "ileri teknoloji" ve "cobot" (insanla birlikte çalışan robot) gibi ifadeleri kullanmayı planladığı belirtiliyor.

AMAZON'DAN YANIT: BELGELER EKSİK TABLO SUNUYOR

Amazon sözcüsü Kelly Nantel, sızan belgelerin "yalnızca bir ekibin bakış açısını yansıttığını" belirterek, şirketin genel işe alım stratejisini temsil etmediğini savundu. Nantel, "Belgeler her zaman eksik bir tablo sunar," dedi ve ABD genelinde aktif işe alımların sürdüğünü, yıl sonuna kadar 250 bin sezonluk pozisyon açılacağını açıkladı.

"İŞVERENLİKTEN, İŞ YOK EDİCİYE EVRİLEBİLİR"

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, planın hayata geçmesi durumunda "ABD'nin en büyük işverenlerinden biri olan Amazon'un artık net bir iş yaratıcı değil, iş yok edici konumuna gelebileceği" uyarısında bulundu.