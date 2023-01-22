Custom ROM sevenlere: LineageOS 20 alacak yeni modeller belli oldu!

Android için geliştirilen birçok Custom ROM mevcut. Özellikle donanımları yeterli olmasına rağmen eski oldukları gerekçesiyle güncelleme desteğini kaybeden cihazlarda karşımıza çıkan bu tür yazılımlar, gün geçtikçe popülaritesini artırıyor. Bunlardan birisi de LineageOS. İşte geçtiğimiz ay kullanıma sunulan ve Android 13'ü temel alan LineageOS 20 ROM'unu destekleyecek yeni modeller!

LineageOS 20 alacak yeni modeller belli oldu

Aralık ayında kullanıma sunulan LineageOS 20, LineageOS'un en yeni sürümü konumunda. Android 13'ü temel alan yazılım, günden güne desteklediği model sayısını artırıyor. Son olarak bazı Samsung, Nokia ve Motorola modelleri sürüm desteğini aldı.

İşte LineageOS 20 desteği alan yeni cihazlar;

Samsung Galaxy A52 4G

Samsung Galaxy A72

Nokia 6.1

Nokia 6.1 Plus

Motorola One Action

Motorola One Vision

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LineageOS 19 destekli modeller listesine eklenen Galaxy A52 ve Galaxy A72 modelleri üreticisi tarafından halen destekleniyor ve Android 13 güncellemesini de aldılar. Ancak diğer akıllı telefonların şirketlerin EOS, yani yazılım desteği kaybeden cihazlar listesine eklendiğini belirtelim. LineageOS 20 de bu modellere Android 13'nin saf versiyonuna yakın bir deneyim sunuyor.

LineageOS 20'yi cihazınıza kurmak için önyükleyicinin kilidini açmanız ve TWRP gibi özel bir kurtarma yüklemeniz gerekir. Bunu yaptıktan sonra cihazınıza sürümü yüklemek için LineageOS sitesinde verilen kurulum talimatlarını izlemeniz gerekiyor. Tabii daha önce böyle bir işlem uygulamadıysanız, yükleme sırasında yapılabilecek potansiyel hatalar nedeniyle cihazınızın kullanılamaz hale gelme ihtimalini de unutmayın. Bu nedenle işi bilen birinden yardım almak daha faydalı olacaktır.