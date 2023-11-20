Çin, Mars görevini ABD'den önce gerçekleştirmek için planlarını oluşturdu

Çin uzay ajansı, önümüzdeki on yıl içinde Mars'a mürettebatlı bir görev göndermek istiyor. Bunun için de şirket, bir an önce Tianwen gezginini geri getirip Mars projesini başlatmak istiyor. Çin, ABD'den iki yıl önce bu görevi halledeceğine inanıyor.

Son dönemde uzay ajansları, Mars görevlerini arttırmaya başladı. Bu alandaki en büyük hamleler ABD ve Çin'den geliyor. Ülkeler, Mars hakkında daha fazla bilgi edinebilmek amacıyla daha önce gezegene araç gönderdi. Görünen o ki iki ülke bu konuda gizli bir rekabet içinde.

Çin, Mars görevini ABD'den daha önce gerçekleştirmek için planlarını oluştu

2020'nin temmuz ayında Tianwen aracını Mars'a gönderen Çin, ABD'nin Mars keşif aracı Perseverance ile adeta bir yarış içinde. İki proje de Mars hakkında veri toplamak üzere kızıl gezegende keşiflerini sürdürüyor.

Science Alert'in yeni raporlarına göre Çin uzay ajansı, önümüzdeki on yıl içinde Mars'a mürettebatlı bir görev göndermek istiyor. Bunun için de şirket, bir an önce Tianwen gezginini geri getirip Mars projesini başlatmak istiyor. gelen bilgilere göre Çin, ABD'den iki yıl önce bu görevi halledeceğine inanıyor.

NASA'nın Mars robotlarıyla iletişimi kesildi!

Öte yandan NASA, Mars keşif programı kapsamında Nisan 2021'den bu yana kızıl gezegende görevini yerine getiren Ingenuity helikopteri ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Mevcut misyonun asıl amacı eski yaşama dair kanıtlar aramak. Bunu da Perseverance aracı ve Ingenuity helikopteriyle yardımıyla yapıyor.

Araçlar, gezegenden toplanan verileri analiz etmek amacıyla Dünya'ya getirecek. Böylece bilim insanları eski yaşamla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinecek. Ayrıca Ingenuity, NASA'nın 2030'da gerçekleştirmeyi planladığı Mars gezegenine yapacağı ilk insanlı misyonuna daha iyi hazırlanmasına yardımcı olmak için gezegendeki koşullar hakkında da bilgi topluyor. Çin'in bu görevi daha önce yapıp yapamayacağı merak konusu.