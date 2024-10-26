Çin'den uzay atağı! 140 bin dolara 12 dakikalık seyahat

Çin'de devlete bağlı Global Times'a göre, Deep Blue Aerospace tarafından 2027 yılında fırlatılacak bir uzay aracıyla uzayın sınırına yaklaşık 12 dakikalık bir yolculuk için 1.000.000 yuan (yaklaşık 140.000 dolar) olarak fiyatlandırılan biletler "anında" tükendi.

Çin alışveriş platformu Taobao üzerinden yapılan yayını yaklaşık 3 milyon kişi izledi ve ilk kez bir Çinli firma uzay turizmi için biletleri halka açık satışa sundu. Bilet alıcılarının kimlikleri açıklanmadı.

Deep Blue Aerospace, Çin'in ABD'nin yanında baskın bir uzay gücü olmak için yarıştığı bir dönemde, Pekin'in Amerikan firması SpaceX'in Starlink'ine rakip olacak uydu takımyıldızları inşa etmeyi de içeren iddialı uzay planlarına güç vermek için roket geliştiren Çinli ticari uzay firmalarının öncüleri arasında yer alıyor. Şirketin ilan ettiği zaman çizelgesini karşılaması için yapılması gereken işler var.

5 KİŞİ UZAYA YOLCULUĞA ÇIKACAK

Deep Blue Aerospace'in yeniden kullanılabilir Nebula-1 roketi - şirketin CEO'sunu ve beş kişiyi üç yıl içinde görev için uzaya taşıması planlanıyor. Geçtiğimiz ay roketin yüksek irtifada dikey kurtarma test uçuşunu tamamlayamadığını açıklayan şirket, aracın son aşamasında düştüğünü gösteren görüntüleri yayınladı. Önümüzdeki ay yeni bir test yapılması planlanırken, şirket "yörünge altı insanlı seyahatin güvenliğini ve güvenilirliğini" sağlamak için 2025 ve 2026 yıllarında testleri artıracağını söyledi.