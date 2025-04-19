Çin'de Dünyanın İlk İnsansı Yarı Maratonu Düzenlendi
Çin'in Pekin kentinde, 20'den fazla iki ayaklı robotun insanlara karşı yarıştığı dünyanın ilk insansı yarı maratonu gerçekleşti. Yarışta Tiangong Ultra adlı robot, 2 saat 40 dakikada bitiş çizgisini geçti.
ÇİN'de düzenlenen dünyanın ilk insansı yarı maratonunda, 20'den fazla iki ayaklı robot yarıştı.
Çeşitli şekil ve boyutlardaki robotlar, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen yarı maratonda insanlara karşı yarıştı. Bitiş çizgisini geçen ilk robot olan Tiangong Ultra, rotayı 2 saat 40 dakikada tamamladı. Robotlara eğitmenler yarış için eşlik etti. Yarışta, koşucuların su takviyesi yapmaları gerektiği gibi, robot yarışmacıların da yarış sırasında yeni pil almalarına izin verildi.
Son bir yıl içinde Çin'de insansı robotlar çeşitli maratonlarda yer almış olsa da bu, yarış robotların ilk kez insanlarla koştuğu bir etkinlik oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji