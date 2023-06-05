Çin, 5G sektöründe sanal yapay ağların inşasını hızlandıracak

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, ülkenin 5G sektöründe sanal yapay ağların inşasını hızlandıracağını ve 5G uygulama senaryolarının zenginleştirileceğini söyledi. Çin'in diğer telekom devleri de 5G konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da bulunan Guizhou Eyalet Halk Hastanesi'nde bir doktor, Longli bölgesindeki bir hastaya 5G+ uzaktan tıbbi tedavi platformunu kullanarak tedavinde bulunuyor, 25 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, Çin'in 5G sektöründe sanal yapay ağların inşasını hızlandırıp ülkenin 5G uygulama senaryolarının zenginleştireceğini söyledi.

Jin, Pazartesi günü Beijing'de düzenlenen 31. Çin PT Fuarı'nın açılış forumunda yaptığı açıklamada Çin'in, altyapı yerleşimini sürekli optimize ederek 5G ve gigabit optik ağlar gibi yüksek kaliteli ağların kapsamını geliştireceğini ve 5G fabrikaları grubu inşa edeceğini belirtti.

China Telecom Başkanı Ke Ruiwen, şirketin tamamen optik bir ağ kurduğunu ve gigabit optik ağların şu anda 300'den fazla kenti kapsadığını dile getirdi.

Çin'in diğer bir telekom devi olan China Mobile, 5G konusunda yaklaşık 200 uluslararası standartta başı çektiğini ve 4.100'den fazla patent başvurusu yaptığını açıkladı.

China Tower şirketi ise, 5G ve yapay zeka kurulumuyla 200.000'den fazla iletişim kulesini daha akıllı hale getirdiğini bildirdi.

Bakan Jin, Çin'in gelecek nesil internet ve diğer öncü alanları hedeflediğini ve altıncı nesil (6G) iletişimin araştırma ve geliştirmesini kapsamlı şekilde ileri götürdüğünü de dile getirdi.

Bakan, ülkenin yeni bilişim altyapısı tesislerinin geliştirilmesini hızlandıracağını, bilişim teknolojisinin kullanımını artıracağını ve entegre endüstriyel internet uygulamalarını derinleştireceğini vurguladı.

Jin, yükselen sektörlerin hazırlık döneminin hızlandırılacağını, aynı zamanda ülkenin mobil ve optik iletişim sektörlerindeki tam sanayi zinciri avantajlarının artırılmasına yönelik sürekli çalışma yürütüleceğini kaydetti.