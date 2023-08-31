BSH Ev Aletleri Grubu, IFA'da çevreci ürünleriyle öne çıkıyor

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından IFA'ya katılan BSH Ev Aletleri Grubu, Bosch markasıyla çevreci 'Green Collection' ve Siemens markasıyla 'Intelligent Kitchen' mutfak ürünleriyle öne çıkıyor. Her iki ürün grubu da tasarlanırken evde sürdürülebilirlik ve kullanıcı konforu ön planda tutuluyor.

BSH Ev Aletleri Grubu, Almanya'nın başkenti Berlin'de 1-5 Eylül'de bu yıl 99'uncusu düzenlenecek tüketici elektroniği fuarı IFA'da, Bosch ve Siemens markalarının ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor.

1 Eylül'de başlayacak fuarda Bosch, yüksek enerji verimliliği sunan ve daha fazla sürdürülebilir malzemeden üretilen 'Green Collection' (Yeşil Koleksiyon) serisini tanıtacak. Green Collection, enerji verimliliği sınıfı B olan çok düşük enerji tüketiminin yanı sıra daha çevre dostu malzemelerle üretilen buzdolabını içeriyor. Bu ürün, geleneksel üretim malzemeli bir modele göre üretim malzemesinde yüzde 33 daha az CO2 (karbondioksit) içeriyor. Serideki bulaşık makineleri ise A ve B enerji verimliliği sınıflarıyla düşük enerji tüketimi sağlayıp karbondioksit oranı azaltılmış paslanmaz çelikten üretiliyor.

40 FARKLI YEMEK TARİFİNİ TANIMLAYAN YEMEK TANIMA SİSTEMİ

Siemens, 'Akıl Bahçeleri' (Gardens of Intelligence) ile akıllı teknoloji ve bağlanabilirlik (connectivity) özellikli tasarımlarını sergiliyor. Akıllı teknolojiler, bağlanabilirlik ve vizyoner tasarımıyla 'Akıl Bahçeleri' müşterilerin günlük yaşamda çevreci çözümlerle buluşmasını sağlıyor. Önceki yıl kızartma sensörlü iQ700 fırınla mutfak için ilk yapay zeka uygulamalarını sunan şirket, bu yıl yaklaşık 40 farklı yemek tarifini tanımlayan yeni yemek tanıma sistemiyle yemek pişirmeyi kolaylaştırıyor. Bunun yanında, Siemens'in yeni sıcaklık kontrollü ocağı sayesinde tüketiciler, ocağın sıcaklığını yalnızca belli seviyelerde yaklaşık olarak belirlemek yerine, ilk kez fırında olduğu gibi tam bir sıcaklık seçebiliyor.

SU VE ENERJİ TÜKETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLERE ULAŞILABİLİYOR

IFA'da Bosch ve Siemens stantlarının birleştirici unsuru olan 'Home Connect' özelliği, BSH'nin ev aletleri ve markaları arasında akıllı etkileşimi mümkün kılıyor. 'Geleceğin evini şekillendirmek' teması altında sunulan yeni Home Connect fonksiyonları arasında 'eco prognosis' öne çıkıyor. Bu fonksiyon ile bulaşık makinesi programlarının ne kadar su ve enerji tükettiği görülebiliyor. Home Connect'in bu fonksiyonuyla, tüketicilerin program başlamadan önce bile ev aletlerinin tüketimine ilişkin daha iyi fikir sahibi olmaları ve böylece gerektiğinde program seçimi yapmaları sağlanıyor. Bunun yanında, bulaşık makinelerinin tüketim istatistiklerinin bu uygulamaya eklenmesiyle tüketiciler kendi kullanımlarının yanı sıra aylık ve haftalık su ve elektrik tüketimine ilişkin genel bilgilere ulaşabiliyor.

Bosch IFA'da, A ve B enerji verimliliği sınıflarındaki bulaşık makinesi ürün yelpazesini de genişletiyor. Bosch'un bu kategorideki bulaşık makineleri, Almanya'daki 60 cm genişliğindeki bulaşık makineleri serisinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Marka, bu yılki standında ayrıca Home Connect özelliğine sahip mutfak robotunun yenilikçi özelliklerini ve yer temizliğinde pratiklik sağlayan fonksiyonel çözümlerini de sunuyor.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEME KULLANARAK KARBON SALIMIMIZI AZALTIYORUZ"

BSH Ev Aletleri Grubu'nun Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO'su Gökhan Sığın, "BSH olarak en son teknolojiye sahip enerji verimli ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırırken gezegenimizin ve yeni nesillerin geleceği için sürdürülebilirliği tüm süreçlerimizin ana odağında tutuyoruz. Bu doğrultuda, yüksek enerji verimli ürünlerimizde sürdürülebilir malzeme kullanarak karbon salımımızı azaltıyoruz" diye konuştu.