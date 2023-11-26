Blaupunkt LS720 80W Kablosuz Hoparlör İncelemesi

Blaupunkt LS720 kablosuz hoparlör, modern teknolojiyi estetik tasarımla birleştiren bir ürün olarak öne çıkıyor. 40W x 2 çıkış gücüne sahip bu hoparlör, güçlü ve kristal netliğinde ses performansı sunarak müzik dinleme deneyimini üst seviyelere taşıyor.

Birçoğumuzun araba ses sistemlerinden bildiği marka Blaupunkt'un LS720 kablosuz hoparlörünü inceledik. Blaupunkt LS720 80W inceleme sizlerle.

Blaupunkt LS720 80W inceleme!

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Blaupunkt LS720 kablosuz hoparlör, modern teknolojiyi estetik tasarımla birleştiren bir ürün olarak öne çıkıyor. 40W x 2 çıkış gücüne sahip bu hoparlör, güçlü ve kristal netliğinde ses performansı sunarak müzik dinleme deneyimini üst seviyelere taşıyor. Fonksiyonel tuşları sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan cihaz, müzik kontrolü, şarkı değiştirme, ses ayarı ve bas-tiz düzenlemeleri yapabilme özelliklerine sahip.

Ürün, Bluetooth 5.0 teknolojisi ve 10 metre çekim mesafesi ile geniş kablosuz menzile sahip. Bu, kullanıcıların müziklerini neredeyse her yerde özgürce dinleyebilmelerini sağlıyor. Ayrıca AUX ve USB bellek bağlantıları da müziği çeşitli kaynaklardan oynatma imkanı sunuyor.

6.000 mAh batarya kapasitesi ile Blaupunkt LS720, tek şarjla 6 saate kadar kesintisiz müzik keyfi sunuyor. Bu, özellikle uzun süreli kullanımlarda veya dış mekan aktivitelerinde büyük bir avantaj sağlıyor. Tasarım açısından, hoparlör retro bir görünüm sunuyor. Ahşap ve deri kombinasyonu, şık ve zarif bir görünüme sahip olmasını sağlarken, 3,9 kg ağırlığı ve taşıma kolaylığı için eklenen askı, portatifliğini artırıyor.

Teknik özellikler kısmına baktığımızda, Bluetooth çipseti BP1048 ve güç çipseti TPA3116D2 dikkat çekiyor. Type-C DC 5V/2A şarj girişi, 8-9 saat şarj süresi ve farklı kullanım süreleri, kullanıcının ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösteriyor. Stereo kanal desteği, 5 inç ve 2 inç hoparlör değerleri, hassasiyet ve geniş frekans aralığı gibi özellikleriyle, bu hoparlör her türlü ortamda kaliteli bir ses deneyimi vadediyor.

Ürün paketine dahil olan şarj kablosu, AUX kablosu ve kullanıcı kılavuzu, kullanıcıların hoparlörü hemen kullanmaya başlamaları için gerekli tüm araçları sağlıyor. Blaupunkt LS720, hem teknik özellikleri hem de tasarımı ile müzik severler için cazip bir seçenek sunuyor. Kablosuz bağlantı özellikleri, güçlü ses performansı ve taşınabilir tasarımı ile bu hoparlör, evde, iş yerinde veya dış mekanda müzik dinlemek isteyenler için ideal bir tercih olabilir.

Blaupunkt LS720 80W teknik özellikleri

Bluetooth Versiyon: v5.0

Çekim Mesafesi: 10 metreye kadar

Bluetooth Çip seti: BP1048

Güç Çip seti: TPA3116D2

Şarj Girişi: Type-C DC 5V/2A

Batarya Tipi: Li ion

Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

Batarya Voltajı: 11.1V

Şarj Süresi: 8-9 Saat

Kullanım Süresi (%50 ses): 6-8 Saat

Kullanım Süresi (%100 ses): 3-5 Saat

Kanal: Stereo

Hoparlör Değerleri: 5" 4 ohm x 1+2" 6 ohm x2

Güç Değeri: 40W x 2

Hassasiyet: 60 dB

Frekans Aralığı: 125Hz~16kHz

Bass Özelliği: Var

Mikrofon: Var

Bağlantı Türleri: AUX, USB Bellek 32 GB'a kadar hafıza desteği

Uyumlu Formatlar: MP3, WMA, FLAC, WAV

Ürün Materyali: MDF Ahşap, Suni Deri, ABS Plastik

Ürün Boyutu: 300 x 180 x 180 mm

Ürün Ağırlığı: 3,9 kg