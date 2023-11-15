BitMart Dünya İşlem Şampiyonası Başlıyor

BitMart Dünya İşlem Şampiyonası'na (BWTC) kayıtlar başladı. Etkinlik kapsamında 1 milyon USDT'ye varan ödül veriliyor.

Şampiyona, üç farklı aşamada gerçekleşecek. Kayıt aşaması 9 Kasım tarihinde başlayıp 23 Kasım tarihine kadar devam edecek. Kayıtları takiben, yarışma aşaması 24 Kasım tarihinde başlayacak ve 14 Aralık'ta sona erecek. Etkinlik, kazananların kutlanacağı ve ödüllerin verileceği 15 Aralık ile 21 Aralık tarihleri arasındaki ödül aşaması ile sona erecek.

Bu şampiyonada ilk 10 takım ödüllendirilecek ve birinci olan takım ödül havuzunun yüzde 30'unu, ikinci takım yüzde 25'ini ve üçüncü takım yüzde 10'unu alacak. Dördüncüden onuncuya kadar olan takımların her biri ödül havuzunun yüzde 5'lik kısmına hak kazanacak. Ödül havuzu katılımla birlikte ölçeklenir ve katılımcı sayısı 15 bini aştığında maksimum 1 milyon USDT'ye ulaşır. Ekipler arasındaki ödül dağılımı, hem liderliği hem de kolektif çabayı teşvik etmek için yapılandırıldı.

Ana etkinliğe ek olarak hak kazanan her üyeye 20.000 BMX'e kadar ödül sunan En İyi Takım Lideri Ödülleri de dahil olmak üzere özel ödüller de içeriyor. Ayrıca, takım üyelerinin 5 USDT işlem bonusu alacağı ve yarışma başladıktan sonra işlem hacimlerine bağlı olarak 2.000 USDT'ye kadar bonus kazanma potansiyeli olan bir yan etkinlik de gerçekleşecek.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BitMart'ın vizyonu, kripto para birimini her yerde herkesin kullanımına sunmaktır. Bu şampiyonanın başlatılması, Web3 ve kripto para birimini genel kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirmeye yönelik bir adım. BitMart, tüm kullanıcıları için işlem deneyimini geliştirmeye kararlıdır ve dünya çapındaki seçkin tüccarların beceri ve yeteneklerini sergilemelerini heyecanla beklemektedir.

"Bu şampiyona, BitMart'ın canlı ve rekabetçi bir işlem topluluğunu teşvik etme taahhüdünde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Önemli ödüllerin yanı sıra ekip çalışması ve liderliğe odaklanan BitMart Dünya İşlem Şampiyonası, kripto para işlem dünyasında bir dönüm noktası olmaya hazırlanıyor."