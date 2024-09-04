Üye Girişi
Haberler

Sadece 3 ampul kadar enerji harcıyor! Karavancılara özel termosifon

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta bilgisayar tamirciliği yapan Mustafa ve Şemsettin Karabacak kardeşler köy evlerinin, konteyner ve karavanların sıcak su ihtiyacının karşılanması için neredeyse 3 ampul kadar elektrik harcayan, 15 litre kapasiteli bir termosifon geliştirdi.

Yozgat'ta daha önce evlerin ısıtılmasında kullanılan ve bilgisayardan daha az elektrik tüketen ısıtıcı geliştiren bilgisayar tamircisi Mustafa ve Şemsettin Karabacak kardeşler, şimdi de karavan, köy evleri ve konteynerlerin sıcak su ihtiyaçlarını karşılamaları için son derece düşük elektrik sarfiyatlı su ısıtıcı termosifon geliştirdi.

Kullanıcılar elektrik ve güneş enerji panelleriyle çalışabilen termosifonla, 12 ve 220 volt enerji ile çalıştırabiliyor ve 1 saat içerisinde 65 dereceye kadar sıcak su elde edebiliyor.

Bilgisayar tamircisi kardeşlerden elektrik faturasını 8'de 1'e indirecek buluş

'KARAVANCILARIN İHTİYACI OLDUĞUNU DUYDUK'

Isınma sistemleri üzerine AR-GE çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Mustafa Karabacak, 'Türkiye genelinde karavancıların böyle bir ihtiyacının olduğunu duyduk. Bize de bu yönde talepler geldi, biz de AR-GE çalışmasını yaptık ve ürünümüzü ortaya çıkardık. Ürünümüz karavanların sıcak su ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca konteyner, tiny house için ısınma ihtiyacını karşılıyor. 12 voltta da 220 voltta da çalışıyor, vatandaşlar hangisini isterse kullanabiliyor. Bunlar normal evde kullanılan 220 voltla çalışan 2 bin 500 wattlık termosifonlar, biz bunu 300 watta düşürdük. Vatandaşlar isterlerse inverter ile 220 voltta çalışıyor isterlerse güneş paneli ile 12 voltta çalıştırabiliyorlar. 1 saat içerisinde suyu 65 dereceye getiriyor, karavancılar için sıcak su, banyo ihtiyaçları çok fazla olduğu için kaldıkları yerde elektrik olmadığı için büyük sıkıntı oluyordu biz de bu talepleri değerlendirdik.' dedi.

Türkiye'nin birçok yerinden karavan kullanıcılarına ürün gönderdiklerini de belirten Karabacak, bu güne kadar 30 ürünü karavanlara yerleştirdiklerini ve olumlu dönüşlerin olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Teknoloji

Bilgisayar Teknoloji Ekonomi Yozgat Enerji Yaşam

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini "Shukran asker" diyerek selamladı

 İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum

İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum
Yeniden Refah'tan neden istifa etti? Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu

Yeniden Refah'tan neden istifa etti? Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu
500

Yorumlar (1)

sade vatandaş:

hazır güneş panelleriyle güneş enerjisinden elektitirik üretmeyi bize icat diyemi yutturuyorsunuz

1
9
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İZSU İzmir su kesintisi! Aliağa, Karaburun, Karaburun 4-5 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Esenler, Bağcılar su kesintisi listesi! 4-5 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? ASKİ Ankara su kesintisi! Sincan, Çankaya, Elmadağ 4-5 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arda Güler Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Arda Güler'i kiralayacak mı? Oh Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? 5 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Aslan burcu yorumu! 5 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gökdelen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gökdelen filmi ne zaman, nerede çekildi? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (4 EYLÜL) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
title