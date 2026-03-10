Haberler

Balıkesir'de "BaunTECH Talks" programı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'BaunTECH Talks' programında, T3 Vakfı Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemini vurgulayarak öğrencilere girişimcilik tavsiyeleri verdi.

Balıkesir Teknokent tarafından "BaunTECH Talks" programı gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, öğrencilerle bir araya gelen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Üyesi ve T3 Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, Milli Teknoloji Hamlesi'nin sadece savunma sanayisinden ibaret olmadığını söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin sağlık ve ekonomi alanındaki kritik önemine dikkati çeken Aksakal, salgın döneminde ülkelerin birbirine solunum cihazı vermediğini hatırlattı.

Aksakal, Türkiye'nin o dönemde kendi cihazını geliştirdiğini belirterek, "Türkiye'deki bir girişim, farklı kurumların desteğiyle cihazı geliştirerek büyük bir boşluğu doldurdu. Eğer dışa bağımlı olsaydık sistem bizi oyunun dışına attığında ekonomik ve hayati zorluklarla karşı karşıya kalırdık. Günümüz coğrafyasında yaşanan olaylar bu çalışmaların ne kadar özgün ve milli olması gerektiğinin önemini bizlere bir daha gösteriyor." ifadesini kullandı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Aksakal, şunları kaydetti:

"Yeni nesil girişimcilerin en büyük hatası pazar ihtiyacını analiz etmeden ürün geliştirmek oluyor. Eskiden teknoloji 10 yılda bir yenilenirken artık bir ay sonra her şey değişebiliyor. Başlangıç noktasından çıkan ve sizden çok önde olan bir ülkeyi veya firmayı aynı hızda koşarak yakalayamazsınız. Çizginin dışında olmak istiyorsanız, o kişinin gittiği yolu tahmin edip doğrudan o noktaya çalışmanız gerekir. Yani giden trenin arkasından koşmak yerine, trenin varacağı noktada hazır olmalısınız."

Konuşmanın ardından Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir, İrem Bayraktar Aksakal'a günün anısına hediye takdim etti.

Program, "Fikirden etkiye, bilimde, teknolojide ve yönetimde kadın gücü" panelinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor

Bahçede at sürecek işçi bulamıyorlar, maaş resmen servet değerinde
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil
Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor

Bahçede at sürecek işçi bulamıyorlar, maaş resmen servet değerinde
Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

Bu akşam göreceği şey karşısında mutluluktan ağlayabilir
AB, ABD'den Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını sürdürmesini istedi

AB'den ABD'ye Rusya petrolü çağırısı