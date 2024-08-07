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Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin

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Katıldığı canlı yayında Türkiye'ye gelebilecek yatırım fırsatlarından bahseden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sözünü, cep telefonundaki sesli asistan "Siri" kesti. Siri, "Bir hata oldu, lütfen tekrar deneyin." derken Bakan Şimşek gülümseyerek, "Bizim Siri devreye girdi." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatırken bir anda araya cep telefonundaki sesli asistan "Siri" girdi. Siri, "Bir hata oldu, lütfen tekrar deneyin." diyerek Şimşek'in sözünü kesti. Gülümseyen Şimşek, "Bizim Siri devreye girdi." dedikten sonra Siri'yi kapatıp konuşmasını sürdürdü.

ŞİMŞEK'İN SÖZÜNÜ "SİRİ" KESTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek Türkiye'deki yatırım fırsatlarından bahsederken ilginç anlar yaşandı.

"BİR HATA OLDU, TEKRAR DENEYİN"

A Haber canlı yayınında Şimşek'in cep telefonundaki sesli asistan "Siri" bir anda devreye girdi. Siri İngilizce olarak, "Bir hata oldu, lütfen tekrar deneyin. dedi. Şaşıran Bakan Şimşek, "Bizim Siri devreye girdi." diyerek gülümsedi. Siri'yi kapatan Şimşek sözlerine kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

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Yorumlar (11)

Savas Ozturk:

Bu adamı seviyorum nedense iyi biri türkiye seni haketmiyor

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Burak:

Vay canına, İnanılmaz bir haber.

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Süleyman Yüksel:

Bir bakanın böyle güvenlik zaafına düşmesi garip. Ülke kimlere emanet gördük. Siri sesli yanıt sistemi açık bırakılır mı?

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A. Erol:

bakan 24 saat dinleniyor

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okan:

düşünün işte 7/24 dinleniyoruz.

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Cengiz:

Siri bile anladı bunlari bizim halkımız anlayamadı

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Bir nokta bile değilsem NE yim:

Tüm Türkiyeye başarılar diliyorum. "Siri" nedir bilmiyorum ancak SÖZ.. öğrenecem. İnternet ile araştırıp öğrenmeye çalışacam.

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Murat Kara:

Abi dun 4 TL bugün 3 TL sigaraya zam geldi

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Yusuf Adıyaman:

En önemli konu bir hata oldu lütfen tekrar deneyin onun sirisiymiş

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Yasef Behar:

Şimdık Israel dınlıyor bakanı ?? Şaka bır yana devlet adamlarının guvenlı telefonu olması lazım degılmı?

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