BAİBÜ ile ROKETSAN arasında stratejik işbirliği anlaşması yapıldı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile ROKETSAN arasında Türkiye'nin savunma sanayisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamaya yönelik stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.

Üniversitede düzenlenen programda, ROKETSAN kurumsal tanıtım filminin izletilmesinin ardından "Roketsan Stratejik İş Ortakları ve Tedarik Ekosistemi" başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Programda konuşan BAİBÜ Rektörü ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, kentin sanayi altyapısının büyük ölçüde küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluştuğunu, bu yapının istihdam ve üretim kültürü açısından değerli olduğunu ancak küresel rekabet çağında düşük katma değerli üretimle ilerlemenin mümkün olmadığını söyledi.

Dünya ekonomisinde belirleyici olan unsurların teknoloji, kalite ve sürdürülebilirlik olduğuna dikkati çeken Yiğit, "Dünya savunma harcamaları 2 trilyon doların üzerine çıktı. Savunma teknolojileri havacılıktan otomotive, enerjiden haberleşmeye, yazılımdan yapay zekaya pek çok sivil teknoloji alanına yön verdi. Türkiye de 20 yılda savunma sanayisinde önemli dönüşüm gerçekleştirdi. Yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 80'in üzerine çıktı. Savunma ihracatı ise 10 milyar dolar seviyesine ulaştı." diye konuştu.

Yiğit, bu dönüşümle Türkiye'nin küresel ölçekte güçlü aktör haline geldiğini belirterek, "Bu sürecin en önemli oyuncularından biri de ROKETSAN'dır. Roket, füze, hassas güdümlü akıllı mühimmat ve uzay teknolojilerinde ülkemizin savunmasına güç katan ve bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıran ROKETSAN, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında yer alıyor." dedi.

"Savunma sanayisinde sürdürülebilir başarı için üniversite-sanayi işbirliği önemli"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise savunma sanayisinde sürdürülebilir başarı için üniversite-sanayi işbirliğinin önemine dikkati çekerek, Bolu'nun da bu ekosistemde yer alması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli başarı hikayesi yakaladığını dile getiren İkinci, "İnsansız hava araçlarında, onların mühimmatlarında dünyanın açık ara bir numarası. Aslında kendi kendine yetmekle kalmayıp, sadece Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını değil, dost ve kardeş ülkelerin de mühimmat ve savunma sistemleri anlamında ihtiyacını karşılayan noktaya ulaştı." diye konuştu.

İkinci, savunma sanayisinin yalnızca güvenlik açısından değil, ekonomik ve teknolojik kalkınma bakımından da stratejik bir alan olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin 2025 yılı savunma sanayi ihracatı 10 milyar dolar seviyesini aştı. Bu da aslında dünyadaki savunma harcamaları içerisinde çok önemli paya ulaştığının da göstergesi. Ekosistem ve iş hacmi büyüyor. Ekonomik büyüklük oluşturuyor ama bu büyüklükten Türkiye'nin genelinin pay alması gerekiyor. Bolu da turizm potansiyelinin yanı sıra yüksek katma değerli üretim için uygun bir şehir." ifadelerini kullandı.

ROKETSAN'ın vizyonundan bahseden İkinci, şirketin yatırım yaptığı teknolojiler, gelecek planları ve stratejik hedeflerine ilişkin detayları da paylaştı.

Programa, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Vali Vekili Hakkı Uzun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın yapıldığı salonunun girişinde bulunan alanda ROKETSAN tarafından üretilen ürünlerin maketleri sergilendi.