Avusturya, Bozulan Elektronik Cihazları Tamir Edenlere Yardım Ediyor

Avusturya, bozulan elektronik cihazlarını tamir ettiren kişilere 200 dolara kadar yardımda bulunuyor.

Eğer çamaşır makinesi, laptop, elektrikli su ısıtıcısı ya da cep telefonu bozulan kişiler yenisini satın almak yerine tamir ettirmek isterse hükümet maddi yardımda bulunduğu bir sistem uyguluyor.

BBC’nin Viyana muhabiri Bethany Bell’in haberine göre hükümet Tamir Fatura Sistemi ile ülkede yaşayanların eski elektrikli cihazlarını atması yerine yeniden kullanıma sokmasını amaçlıyor.

Bell’e konuşan Viyanalı Erik, bilgisayarını ve cep telefonunu Viyana’daki bir dükkanda tamir ettirmiş ve bunun için masraflarının sadece yarısını ödeyecek.

Daha önce de CD çalarını tamir ettirdiğini söyleyen Erik’e göre bu sistem ile karar vermesi kolaylaşıyor; eskiyen cihazlarını atmak ve yenisini almak yerine tamir ettirmeyi seçiyor.

Elektronik cihaz tamir şirketi olan Helferline’ın müdürü Clemens Schmidgruber, bu sistem ile işlerinin açıldığını anlatıyor.

Schmidgruber, “Bu sistem devreye girdiğinden beri gelirimiz iki katına çıktı, çok mutluyum. Bu hem müşteriler hem yerel işletmeciler hem de çevre için çok yararlı bir sistem” açıklamasında bulunuyor.

Müşterilerin önce hükümetin internet sitesinden bir makbuz alması, daha sonra bununla mağazaya önceden ödeme yapması gerekiyor. Masraflarının yarısını ise 3-4 hafta içinde geri alabiliyorlar.

Avusturya hükümeti bu sistemin gelirini koronavirüs zamanı oluşturulan fondan sağlıyor.

Viyana Belediyesi ise eski kıyafetler, bisiklet ve mobilyalar için kendi sistemini kurmuş durumda.

Diğer yandan tamirat işlemlerinin sayısı artsa da tamir işlemlerini yapabilen teknisyenlerin ve zanaatkarların sayısının az olduğu vurgulanıyor.

Viyana’daki projenin koordinatörlerinden olan Markus Piringer, bu alanda mesleklerin ve istihdamın çoğalması üzerinde çalıştıklarını belirtiyor.