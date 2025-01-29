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Avrupa, kızışan teknoloji savaşında rotasını değiştirdi

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Çinli yapay zeka modeli DeepSeek'in teknoloji dünyasında savaşı kızıştırmasının ardından Avrupa Birliği (AB) önemli bir adım attı. Buna göre, teknoloji ithalatı yerine yerli çabalar desteklenecek. Yüksek teknoloji ihalelerinde de Avrupalı şirketler tercih edilerek Çin'e karşı rekabet gücü artırılacak.

Çinli DeepSeek'in yapay zeka modelinin rakiplerine göre daha az çip kullanılarak, kısa sürede geliştirilmesi, küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açarken, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın piyasa değeri 500 milyar doların üzerinde azaldı. Bu haberlerin hemen ardından Avrupa Birliği yerli teknolojilere ağırlık vereceğini duyurdu.

AB'NİN TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK ARAYIŞI

AB, yüksek teknoloji sektöründe Çin'in artan etkisine karşı kendi şirketlerini desteklemeyi planlıyor. Bu kapsamda, kamu ihalelerinde Avrupalı şirketlere öncelik verilmesi ve yerel teknolojilerin teşvik edilmesi gibi adımlar atılması düşünülüyor.

YEREL ŞİRKETLERE DESTEK ARTIRILACAK

AB, yüksek teknoloji ihalelerinde Avrupalı şirketlere öncelik tanıyarak, yerel firmaların rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Bu strateji, AB'nin teknoloji alanındaki bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

ÇİN İLE REKABETTE YENİ STRATEJİLER BENİMSENDİ

AB, yüksek teknoloji alanında Çin ile rekabet edebilmek için yeni stratejiler geliştiriyor. Bu stratejiler arasında, kamu ihalelerinde Avrupalı şirketlere öncelik verilmesi ve yerel teknolojilerin desteklenmesi gibi önlemler bulunuyor. Bu adımlar, AB'nin teknoloji sektöründe kendi kendine yeterliliğini artırma ve küresel rekabette daha güçlü bir konum elde etme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Avrupa, kızışan teknoloji savaşında rotasını değiştirdi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNuri Aksu:

kendileri öndeyken serbest ticaret diyorlardı.

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