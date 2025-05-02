Avrupa Birliği TikTok'a 530 milyon euro ceza verdi

Avrupa Birliği, TikTok'un Çinli yetkililerle kullanıcı bilgilerini paylaşması iddiasına karşı harekete geçti. Brüksel yönetimi adına hareket eden İrlanda'nın veri koruma kurumu, Çin merkezli popüler sosyal medya platformu TikTok'a 530 milyon avro (600 milyon dolar) tutarında büyük bir para cezası verdi.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

TikTok, İrlanda'nın veri koruma kurumu tarafından verilen 530 milyon euroluk (600 milyon dolar) para cezasına itiraz etmeyi planladığını açıkladı. ABD'nin de hedefinde olan Çinli sosyal medya devi, soruşturma kapsamında daha önce yalanladığı Avrupa verilerini Çin'de barındırdığını kabul etti. Şirket buna karşılık, Çin makamlarından Avrupa kullanıcılarının verileriyle ilgili hiçbir zaman bir talep almadığını ileri sürdü.

ABD POPÜLER UYGULAMAYI KAPATMIŞTI

ABD'de kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaştığı yönündeki endişeler nedeniyle TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde platformun bu ülkedeki faaliyetlerinin sonlandırılması kararı alınmıştı. Hatta Ocak ayında Washington yönetiminin şirkete yönelik kısıtlamaları yürürlüğe girmiş, ünlü video paylaşım sitesi erişime kapatılmıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin etmesinin ardından TikTok ABD'de yeniden erişime açıldı. Ancak Donald Trump geçtiğimiz günlerde TikTok'un ABD varlıklarının Çin'den ayrılmasına yönelik düzenlemenin hala masada olduğunu açıklamıştı.