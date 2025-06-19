ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

Atm dolandırıcılığı, fark edilmesi zor yöntemlerle kullanıcıları tuzağa düşürmeye devam ediyor. En yaygın yöntemlerin başında, kart giriş yuvalarına yerleştirilen sahte kart okuyucular geliyor. Bu cihazlar, Atm'nin kart okuma mekanizmasına benzer çalışıyor ve kartın manyetik şeridinden ya da çipinden bilgileri kopyalayarak dolandırıcıların eline geçmesini sağlıyor.

DIŞARIDAN BAKINCA NORMAL AMA...

Atm'ler dışarıdan bakıldığında normal görünse de bu tür cihazlar çoğu zaman kullanıcılar tarafından fark edilmiyor. Bu da dolandırıcılık riskini artırıyor. Uzmanlar, ATM kullanımında basit ama etkili önlemlerle bu risklerin azaltılabileceğini vurguluyor.

İLK ADIM: İPTAL TUŞUNA BASIN

Uzmanların dikkat çektiği kritik güvenlik adımlarından biri, kartı takmadan önce ATM'nin "İPTAL" tuşuna basmak. Bu işlem, ATM'nin sahte bir düzeneğe bağlı olup olmadığını anlamanızı sağlayabilir. Eğer cihazda yasa dışı bir donanım varsa, bu basit işlem sistemin devre dışı kalmasına yol açabilir. Uzmanlar, konuyla ilgili açıklamalarında "İPTAL tuşuna basmak, dolandırıcıların kurduğu düzenekleri devre dışı bırakma şansı tanır. Her kullanım öncesi bu adımı atmak, kullanıcı güvenliği açısından büyük önem taşır" diyor.

KART YERİNE QR KOD TERCİH EDİN

Güvenliği artırmak adına önerilen bir diğer yöntem ise QR kod ile işlem yapmaktır. Bu sistem sayesinde kullanıcılar ATM'ye kart takmadan, sadece mobil uygulamaları üzerinden işlem gerçekleştirebiliyor. Fiziksel kart kullanılmadığı için, dolandırıcıların kart bilgilerini ele geçirme ihtimali ortadan kalkıyor. "QR kod yöntemi, fiziksel kartı ortadan kaldırdığı için, kullanıcıları kart kopyalama riskinden korur" ifadelerini kullanan uzmanlar, mobil uygulamalarla yapılan işlemlerin dolandırıcılığa karşı daha dirençli olduğunun altını çiziyor.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA ATM'DEN UZAKLAŞIN

ATM kullanırken dikkatli olmak, dolandırıcılık mağduru olmamak için en etkili yöntemlerden biri. Uzmanlar, kart girişinde olağandışı bir çıkıntı, gevşek parça ya da alışılmışın dışında bir ses fark edildiğinde işlem yapılmadan ATM'den uzaklaşılması gerektiğini vurguluyor.